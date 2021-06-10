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Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырем месяцам тюрьмы
Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырем месяцам тюрьмы - РИА Новости, 10.06.2021
Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырем месяцам тюрьмы
Суд Валанса приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:08
2021-06-10T18:49
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости. Суд Валанса приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы, сообщает телеканал BFMTV.По решению суда, он отправится отбывать наказание сразу же.Кроме того, в течение двух лет он обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать новых правонарушений. Также суд запретил Тарелю иметь оружие на протяжении пяти лет, занимать государственные должности в течение такого же периода. Кроме того, на три год напавший на президента Франции лишен гражданских прав.На суде он признал, что дал Макрону пощечину, но не раскаялся в своих действиях.Прокуратура требовала наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения. У сторон есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт.Во вторник во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал президенту пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате задержали двоих человек. Второй мужчина снимал случившееся на видео. По сообщению телеканала BFMTV, его отпустили из-под стражи в среду. Он будет вызван в суд в 2022 году — во время обысков у него обнаружили оружие.Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.
https://ria.ru/20210610/makron-1736352750.html
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эммануэль макрон, франция, в мире
Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырем месяцам тюрьмы
18:08 10.06.2021 (обновлено: 18:49 10.06.2021)
 
© AP Photo / Pool/ Тhibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Елисейском дворце. 23 июня 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Елисейском дворце. 23 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus

Суд приговорил Дамьена Тареля, ударившего Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости. Суд Валанса приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы, сообщает телеканал BFMTV.
По решению суда, он отправится отбывать наказание сразу же.
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Кроме того, в течение двух лет он обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать новых правонарушений. Также суд запретил Тарелю иметь оружие на протяжении пяти лет, занимать государственные должности в течение такого же периода. Кроме того, на три год напавший на президента Франции лишен гражданских прав.
На суде он признал, что дал Макрону пощечину, но не раскаялся в своих действиях.
Прокуратура требовала наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения. У сторон есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт.
Во вторник во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал президенту пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате задержали двоих человек. Второй мужчина снимал случившееся на видео. По сообщению телеканала BFMTV, его отпустили из-под стражи в среду. Он будет вызван в суд в 2022 году — во время обысков у него обнаружили оружие.
Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.
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