https://ria.ru/20210610/makron-1736517628.html

Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырем месяцам тюрьмы

Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырем месяцам тюрьмы - РИА Новости, 10.06.2021

Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырем месяцам тюрьмы

Суд Валанса приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:08

2021-06-10T18:08

2021-06-10T18:49

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости. Суд Валанса приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы, сообщает телеканал BFMTV.По решению суда, он отправится отбывать наказание сразу же.Кроме того, в течение двух лет он обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать новых правонарушений. Также суд запретил Тарелю иметь оружие на протяжении пяти лет, занимать государственные должности в течение такого же периода. Кроме того, на три год напавший на президента Франции лишен гражданских прав.На суде он признал, что дал Макрону пощечину, но не раскаялся в своих действиях.Прокуратура требовала наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения. У сторон есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт.Во вторник во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал президенту пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате задержали двоих человек. Второй мужчина снимал случившееся на видео. По сообщению телеканала BFMTV, его отпустили из-под стражи в среду. Он будет вызван в суд в 2022 году — во время обысков у него обнаружили оружие.Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.

https://ria.ru/20210610/makron-1736352750.html

https://ria.ru/20210610/makron-1736489548.html

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эммануэль макрон, франция, в мире