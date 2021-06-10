https://ria.ru/20210610/makron-1736498774.html

Прокуратура запросила для ударившего Макрона мужчины полтора года тюрьмы

Прокуратура запросила для ударившего Макрона мужчины полтора года тюрьмы - РИА Новости, 10.06.2021

Прокуратура запросила для ударившего Макрона мужчины полтора года тюрьмы

Прокуратура потребовала приговорить к 18 месяцам тюрьмы Дамьена Тареля, который ударил по лицу президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:56

2021-06-10T16:56

2021-06-10T17:17

эммануэль макрон

франция

происшествия

в мире

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ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Прокуратура потребовала приговорить к 18 месяцам тюрьмы Дамьена Тареля, который ударил по лицу президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.Решение суда Валанса, который рассматривает дело, ожидается в четверг вечером.По информации телеканала, в настоящее время выступает защита подсудимого.Ранее Тарель на заседании суда подтвердил, что нанес пощечину президенту Франции, выкрикивая французский средневековый боевой клич "Монжуа и Сен-Дени!". Он также рассказал, что за несколько дней до этого рассматривал возможность бросить яйцо или торт в президента Франции, но передумал.Подсудимый охарактеризовал себя как патриота, приверженца правых взглядов. В ходе судебного заседания 28-летий мужчина не говорил, что раскаивается в содеянном.Статья о насилии в отношении лица, наделенного государственной властью, предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы и 45 тысяч евро штрафа.Во вторник во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту французской республики. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный Артюр С снимал сцену. По сообщению телеканала BFMTV, второй был отпущен из-под стражи в среду. Он будет вызван в суд в 2022 году по фактам, касающимся оружия, которое было найдено у него в ходе обысков.Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.Это не первый подобный инцидент во Франции. В 2011 году похожий случай произошел с Николя Саркози, который в то время занимал пост президента французской республики. Во время общения с французами один из мужчин грубо потянул Саркози за воротник пиджака. Напавший был приговорен судом к шести месяцам тюрьмы условно.

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Мужчина дает пощечину Макрону во время турне по Франции Макрон получил пощечину от мужчины во время его визита в департамент Дром. После этого инцидента были задержаны два человека. 2021-06-10T16:56 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, происшествия, в мире