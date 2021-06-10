https://ria.ru/20210610/makron-1736489548.html

Мужчина, ударивший Макрона, назвал его "олицетворением упадка страны"

Мужчина, ударивший Макрона, назвал его "олицетворением упадка страны" - РИА Новости, 10.06.2021

Мужчина, ударивший Макрона, назвал его "олицетворением упадка страны"

Мужчина, ударивший президента Франции по лицу, заявил в суде, что, по его мнению, Эммануэль Макрон олицетворяет собой "упадок страны", сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:21

2021-06-10T16:21

2021-06-10T16:21

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, ударивший президента Франции по лицу, заявил в суде, что, по его мнению, Эммануэль Макрон олицетворяет собой "упадок страны", сообщает телеканал BFMTV."Я думаю, много людей чувствуют эту несправедливость", - отметил он. "Я не хотел бы судить нашу демократию, но я думаю, что он (Макрон) не был избран всем французским обществом", - добавил Тарель.Ранее он сказал, что за несколько дней до инцидента он рассматривал возможность бросить яйцо или торт в президента Франции, но потом передумал.Тарелю может грозить до 3 лет тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа.Во вторник во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшихся. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный снимал сцену; по сообщению телеканала, он был отпущен из-под стражи в среду. Он будет вызван в суд в 2022 году по фактам, касающимся оружия, которое было найдено у него в ходе обысков.Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с согражданами.

https://ria.ru/20210608/pozor-1736210397.html

https://ria.ru/20210608/makron-1736210036.html

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эммануэль макрон, франция, в мире