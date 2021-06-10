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Титов оценил идею запретить работу магазинов в выходные
Титов оценил идею запретить работу магазинов в выходные - РИА Новости, 10.06.2021
Титов оценил идею запретить работу магазинов в выходные
Инициатива о запрете работы крупных ритейлеров по выходным и в круглосуточном режиме для поддержки МСП так же эффективна, как метод "обжечь руку, чтобы нога не... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:59
2021-06-10T17:59
россия
борис титов
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива о запрете работы крупных ритейлеров по выходным и в круглосуточном режиме для поддержки МСП так же эффективна, как метод "обжечь руку, чтобы нога не так болела", заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в письме на имя помощника президента РФ Максима Орешкина отметил, что регионы предлагают запретить работу торговых сетей в выходные дни и в круглосуточном режиме, что даст возможность малому и среднему бизнесу реализовывать свою продукцию."Мы постоянно твердим о проблемах МСП, в том числе и в сфере ритейла. Начиная от кредитов, издержек и налогов, заканчивая давлением местных властей. Но закрытие крупнейших сетевиков в выходные и ночные часы к этому явно не относится", - подчеркнул собеседник агентства.По его словам, к такой мере можно было бы отнестись с пониманием, если бы она была мотивирована облегчением условий труда работников. "Но они как раз не против. Людям нужна работа. Всем всё нравится. Зачем же такие странные предложения? Ударить по потребителям и не помочь МСП", - заключил омбудсмен.
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россия, борис титов, общество

Титов оценил идею запретить работу магазинов в выходные

17:59 10.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива о запрете работы крупных ритейлеров по выходным и в круглосуточном режиме для поддержки МСП так же эффективна, как метод "обжечь руку, чтобы нога не так болела", заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в письме на имя помощника президента РФ Максима Орешкина отметил, что регионы предлагают запретить работу торговых сетей в выходные дни и в круглосуточном режиме, что даст возможность малому и среднему бизнесу реализовывать свою продукцию.
"В России крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные… Знаете, зачем? Чтобы сбалансировать конкуренцию между представителями малого и среднего предпринимательства и крупным бизнесом. Это примерно так же, как специально обжечь руку, чтобы нога не так болела", - прокомментировал Титов.
"Мы постоянно твердим о проблемах МСП, в том числе и в сфере ритейла. Начиная от кредитов, издержек и налогов, заканчивая давлением местных властей. Но закрытие крупнейших сетевиков в выходные и ночные часы к этому явно не относится", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, к такой мере можно было бы отнестись с пониманием, если бы она была мотивирована облегчением условий труда работников. "Но они как раз не против. Людям нужна работа. Всем всё нравится. Зачем же такие странные предложения? Ударить по потребителям и не помочь МСП", - заключил омбудсмен.
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