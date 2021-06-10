https://ria.ru/20210610/magaziny-1736515646.html

Титов оценил идею запретить работу магазинов в выходные

Титов оценил идею запретить работу магазинов в выходные - РИА Новости, 10.06.2021

Титов оценил идею запретить работу магазинов в выходные

Инициатива о запрете работы крупных ритейлеров по выходным и в круглосуточном режиме для поддержки МСП так же эффективна, как метод "обжечь руку, чтобы нога не... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:59

2021-06-10T17:59

2021-06-10T17:59

россия

борис титов

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива о запрете работы крупных ритейлеров по выходным и в круглосуточном режиме для поддержки МСП так же эффективна, как метод "обжечь руку, чтобы нога не так болела", заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в письме на имя помощника президента РФ Максима Орешкина отметил, что регионы предлагают запретить работу торговых сетей в выходные дни и в круглосуточном режиме, что даст возможность малому и среднему бизнесу реализовывать свою продукцию."Мы постоянно твердим о проблемах МСП, в том числе и в сфере ритейла. Начиная от кредитов, издержек и налогов, заканчивая давлением местных властей. Но закрытие крупнейших сетевиков в выходные и ночные часы к этому явно не относится", - подчеркнул собеседник агентства.По его словам, к такой мере можно было бы отнестись с пониманием, если бы она была мотивирована облегчением условий труда работников. "Но они как раз не против. Людям нужна работа. Всем всё нравится. Зачем же такие странные предложения? Ударить по потребителям и не помочь МСП", - заключил омбудсмен.

https://realty.ria.ru/20210329/moskvichi-1603331014.html

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россия, борис титов, общество