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Стало известно, какие компьютеры Apple получат урезанную операционку
Стало известно, какие компьютеры Apple получат урезанную операционку - РИА Новости, 10.06.2021
Стало известно, какие компьютеры Apple получат урезанную операционку
Компания Apple не добавит часть новых функций macOS Monterey на компьютеры с процессорами Intel. На это обратили внимание Macrumors. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:41
2021-06-10T10:41
2021-06-10T10:41
наука
mac os
apple
технологии
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Компания Apple не добавит часть новых функций macOS Monterey на компьютеры с процессорами Intel. На это обратили внимание Macrumors.Эксклюзивом для компьютеров Apple с ARM-процессором станут, например, портретный режим с размытием фона в FaceTime и функция LiveText, призванная взаимодействовать с текстом на фото.Apple не объяснила, почему какие-либо из этих функций недоступны на компьютерах Mac на базе Intel. Предположительно, ограничения связаны с отсутствием у них нейронного процессора Neural Engine.Чип Apple M1 и первые компьютеры с ним были представлены в конце 2020 года. Большая часть актуальных Mac основана на процессорах архитектуры x86, некоторые модели и сейчас доступны только на платформе Intel.
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mac os, apple, технологии
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Компания Apple
не добавит часть новых функций macOS Monterey на компьютеры с процессорами Intel. На это обратили
внимание Macrumors.
Эксклюзивом для компьютеров Apple с ARM-процессором станут, например, портретный режим с размытием фона в FaceTime и функция LiveText, призванная взаимодействовать с текстом на фото.
Apple не объяснила, почему какие-либо из этих функций недоступны на компьютерах Mac на базе Intel. Предположительно, ограничения связаны с отсутствием у них нейронного процессора Neural Engine.
Чип Apple M1 и первые компьютеры с ним были представлены в конце 2020 года. Большая часть актуальных Mac основана на процессорах архитектуры x86, некоторые модели и сейчас доступны только на платформе Intel.