https://ria.ru/20210610/mac-1736412368.html

Стало известно, какие компьютеры Apple получат урезанную операционку

Стало известно, какие компьютеры Apple получат урезанную операционку - РИА Новости, 10.06.2021

Стало известно, какие компьютеры Apple получат урезанную операционку

Компания Apple не добавит часть новых функций macOS Monterey на компьютеры с процессорами Intel. На это обратили внимание Macrumors. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:41

2021-06-10T10:41

2021-06-10T10:41

наука

mac os

apple

технологии

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Компания Apple не добавит часть новых функций macOS Monterey на компьютеры с процессорами Intel. На это обратили внимание Macrumors.Эксклюзивом для компьютеров Apple с ARM-процессором станут, например, портретный режим с размытием фона в FaceTime и функция LiveText, призванная взаимодействовать с текстом на фото.Apple не объяснила, почему какие-либо из этих функций недоступны на компьютерах Mac на базе Intel. Предположительно, ограничения связаны с отсутствием у них нейронного процессора Neural Engine.Чип Apple M1 и первые компьютеры с ним были представлены в конце 2020 года. Большая часть актуальных Mac основана на процессорах архитектуры x86, некоторые модели и сейчас доступны только на платформе Intel.

https://ria.ru/20210607/ios-1736061915.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mac os, apple, технологии