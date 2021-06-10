https://ria.ru/20210610/lukyanov-1736479277.html

Посол в Белоруссии призвал разобраться в словах о "спонсировании" Nexta

Посол в Белоруссии призвал разобраться в словах о "спонсировании" Nexta - РИА Новости, 10.06.2021

Посол в Белоруссии призвал разобраться в словах о "спонсировании" Nexta

Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что не стоит торопиться с выводами относительно заявлений арестованного в Минске Романа... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:36

2021-06-10T15:36

2021-06-10T15:36

россия

евгений лукьянов

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что не стоит торопиться с выводами относительно заявлений арестованного в Минске Романа Протасевича о том, что некий российский олигарх перечислял денежные средства оппозиционному Telegram-каналу Nexta, а призвал разобраться.Задержанный в Белоруссии оппозиционер Протасевич, являющийся создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, в конце прошлой недели рассказал в интервью белорусскому госТВ о некоем российском олигархе. По его словам, этот олигарх - конкурент Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль считает, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании оппозиции, "вряд ли можно играть в кошки-мышки"."Надо разбираться. Никогда нельзя торопиться", - сказал дипломат на пресс-конференции в четверг в Минске. Он подчеркнул, что вопрос российской стороны относительно необходимости пояснений по заявлению Протасевича "требует ответа"."То, что это требует уточнения, на мой взгляд, понятно. Потому что вы видели реакцию господина Мазепина (главу "Уралхима" журналисты спросили о связях с Nexta в связи с заявлениями Протасевича – ред). Я не видел интервью Протасевича, но я видел интервью Мазепина. Я не увидел в его комментариях, языке его тела, в его мимике какого-то иного чувства, кроме сдерживаемого возмущения. Он старательно подбирал слова и был аккуратен в комментариях", - сказал Лукьянов.Он заметил, что "нужно иметь терпение, потому что это (поспешные выводы – ред.) - еще одна опасность, еще одна утка. Всегда нужно задавать вопрос, кому это выгодно... Если вы ответите себе на этот вопрос, вам многое станет яснее", - отметил Лукьянов.

https://ria.ru/20210607/nexta-1736055170.html

https://ria.ru/20210607/mazepin-1735963737.html

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россия, евгений лукьянов, минск, белоруссия, в мире