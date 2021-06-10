https://ria.ru/20210610/lekarstva-1736455800.html

Голикова призвала снизить зависимость от импорта лекарств

Голикова призвала снизить зависимость от импорта лекарств - РИА Новости, 10.06.2021

Голикова призвала снизить зависимость от импорта лекарств

Зависимость России от импорта лекарств нужно максимально снизить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:54

2021-06-10T13:54

2021-06-10T13:57

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Зависимость России от импорта лекарств нужно максимально снизить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня, если говорить, например о здравоохранении, то чрезвычайно важно сосредоточиться на таких важных вещах как лекарства, эта тема одна из самых чувствительных для наших граждан и всегда будет в абсолютном приоритете", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпромторга России за 2019-2020 годы"Конечно, такие препараты, как сердечно-сосудистые или онкологические, - это всегда длительные циклы доклинических, клинических, пострегистрационных исследований, но наша работа с вакцинами показала, что мы умеем, можем и должны, мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта сюда иностранных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм", - заявила Голикова в ходе коллегии Минпромторга РФ.Она отметила, что опыт пандемии показал, что при производстве лекарств необходимо тесное взаимодействие с наукой, поскольку большой проблемой было масштабирование наработок, которые имелись у научных организаций."На перспективный препарат как минимум должно иметься два производителя, которые способны быстро масштабировать этот лекарственный препарат. К сожалению, пока у нас такого нет... Опыт, который мы приобрели в пандемию, показывает, что это нужно, что это важно, надеюсь, а мы уже этим занимаемся, мы это сделаем ", - сказала Голикова в четверг на расширенном заседании коллегии Минпромторга России.Вице-премьер напомнила, что в 2020 году был обновлен перечень стратегически важных лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ по полному циклу - 215 препаратов. Так, по ее словам, к 24-25 годам от этого количество должно быть обеспечено 65% производства по полному циклу, к 2030 году - 80%."Это в основном обезболивающие, сердечно-сосудистые препараты, онкологические препараты, которые востребованы и которые сегодня предопределяют и заболеваемость, и смертность в РФ по этим заболеваниям", - заключила Голикова.

https://ria.ru/20201225/onkopreparaty-1590949796.html

россия

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество