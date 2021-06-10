https://ria.ru/20210610/kvn-1736425932.html

Бывший КВНщик назвал условие, при котором закроют знаменитую телеигру

Бывший КВНщик назвал условие, при котором закроют знаменитую телеигру - РИА Новости, 10.06.2021

Бывший КВНщик назвал условие, при котором закроют знаменитую телеигру

Константин Обухов, креативный продюсер несколько проектов ТНТ и бывший участник КВН, который выступал в составе команды "Станция Спортивная" в интервью Андрею... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:07

2021-06-10T16:07

2021-06-10T16:07

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Константин Обухов, креативный продюсер несколько проектов ТНТ и бывший участник КВН, который выступал в составе команды "Станция Спортивная" в интервью Андрею Пределину назвал условие, при котором знаменитая телеигра прекратит существование. По теории Обухова, КВН закроют, если организаторы и создатели проекта несколько лет не будут проводить знаменитый фестиваль в Сочи. Константин Обухов также добавил, что в телевизионной юмористической игре, которая выходит в эфир уже более 50 лет, не надо ничего менять. "Это большая ошибка всех, кто ненавидит КВН и всех, кто говорит, что он уже не тот. Я тоже так говорил. Но мое мнение все равно такое: КВН вообще не надо трогать. Вот он есть и есть. Зачем его менять?" — считает он. На комментарий ведущего о том, что последнее время телеигра показывает плохие рейтинги, Константин Обухов ответил: "Ну, и у всего есть свой век. Это такая система, в которой ты ничего не поменяешь".

https://ria.ru/20201028/kvn-1581947816.html

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стиль жизни, сочи, новости культуры, квн