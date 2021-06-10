https://ria.ru/20210610/kuba-1736506547.html
МИД осудил решение США включить Кубу в список спонсоров терроризма
МИД осудил решение США включить Кубу в список спонсоров терроризма - РИА Новости, 10.06.2021
МИД осудил решение США включить Кубу в список спонсоров терроризма
Россия считает "недружественной выходкой" Вашингтона включение Кубы в американский реестр государств, недостаточно сотрудничающих с США в противодействии... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:24
2021-06-10T17:24
2021-06-10T17:24
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия считает "недружественной выходкой" Вашингтона включение Кубы в американский реестр государств, недостаточно сотрудничающих с США в противодействии терроризму, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Она (Куба - ред.) была включена, это случилось 25 мая, делается это второй год подряд, в американский реестр государств, недостаточно сотрудничающих с США в противодействии терроризму. Мы считаем это, как я уже сказала, очередной недружественной выходкой Вашингтона, отражением политически мотивированного цинизма", - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, РФ видит, что прессинг Кубы при администрации Джо Байдена не только не ослабевает, но наоборот ужесточается.С апреля 2019 по март 2020 года США ввели в отношении Кубы новые санкции, которые в основном касались туристического сектора, а также финансовых операций острова с третьими странами. Согласно отчету о последствиях блокады Кубы, за этот период убытки страны в сфере туризма превысили 1,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210509/kuba-1731534515.html
https://ria.ru/20210422/terrorizm-1729426732.html
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россия, мария захарова, куба, сша, в мире