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В Крыму украинский законопроект о коренных народах назвали провокацией
В Крыму украинский законопроект о коренных народах назвали провокацией - РИА Новости, 10.06.2021
В Крыму украинский законопроект о коренных народах назвали провокацией
Законопроект о коренных народах, который внес в украинский парламент президент Владимир Зеленский, является провокацией, так как направлен на разъединение и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:17
2021-06-10T11:17
россия
ефим фикс
госдума рф
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
германия
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ЛИВАДИЯ (Крым), 10 июн - РИА Новости. Законопроект о коренных народах, который внес в украинский парламент президент Владимир Зеленский, является провокацией, так как направлен на разъединение и сталкивание людей различных национальностей, заявил РИА Новости первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии."Более бездарного, глупого решения, которое разъединяет людей, придумать невозможно. Во власти на Украине каждое очередное решение глупее предыдущего", - сказал Фикс.Он особо отметил, что в предлагаемом законопроекте коренным народом выделены крымские татары, которые в основной своей массе проживают в российском Крыму."Все украинские руководители, начиная с Кравчука, не обращали внимания на крымских татар и вдруг вспомнили. Это же провокация чистейшей воды – столкнуть людей, и не более. В 2014 году в апреле был издан указ президента о реабилитации народов, в конституции Крыма в 2014 году права этого и других народов были защищены", – добавил Фикс.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины - внесенный законопроект рассматривается как оскорбление исторической памяти и должен получить соответствующую оценку со стороны европейских парламентариев.
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html
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россия, ефим фикс, госдума рф, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, германия, украина

В Крыму украинский законопроект о коренных народах назвали провокацией

11:17 10.06.2021
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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ЛИВАДИЯ (Крым), 10 июн - РИА Новости. Законопроект о коренных народах, который внес в украинский парламент президент Владимир Зеленский, является провокацией, так как направлен на разъединение и сталкивание людей различных национальностей, заявил РИА Новости первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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"Более бездарного, глупого решения, которое разъединяет людей, придумать невозможно. Во власти на Украине каждое очередное решение глупее предыдущего", - сказал Фикс.
Он особо отметил, что в предлагаемом законопроекте коренным народом выделены крымские татары, которые в основной своей массе проживают в российском Крыму.
"Все украинские руководители, начиная с Кравчука, не обращали внимания на крымских татар и вдруг вспомнили. Это же провокация чистейшей воды – столкнуть людей, и не более. В 2014 году в апреле был издан указ президента о реабилитации народов, в конституции Крыма в 2014 году права этого и других народов были защищены", – добавил Фикс.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины - внесенный законопроект рассматривается как оскорбление исторической памяти и должен получить соответствующую оценку со стороны европейских парламентариев.
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РоссияЕфим ФиксГосдума РФВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГерманияУкраина
 
 
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