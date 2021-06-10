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Названа наименее подверженная инфаркту и инсульту группа крови
Названа наименее подверженная инфаркту и инсульту группа крови - РИА Новости, 10.06.2021
Названа наименее подверженная инфаркту и инсульту группа крови
Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу" о влиянии группы крови на склонность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям и тромбозам. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T03:43
2021-06-10T03:43
2021-06-10T03:43
юлия ненашева
россия
инсульт
инфаркты
здоровье
кровь
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу" о влиянии группы крови на склонность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям и тромбозам.По ее словам, в выигрышном положении находятся пациенты с первой группой крови.Врач пояснила, что в крови у таких людей заложено меньше протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда.Ненашева выразила мнение, что знание особенностей своей группы крови необходимо, поскольку от ее специфики зависит выбор питания, методов лечения и профилактики.
https://ria.ru/20210515/krov-1732408655.html
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юлия ненашева, россия, инсульт, инфаркты, здоровье, кровь, общество