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Названа наименее подверженная инфаркту и инсульту группа крови
Названа наименее подверженная инфаркту и инсульту группа крови - РИА Новости, 10.06.2021
Названа наименее подверженная инфаркту и инсульту группа крови
Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу" о влиянии группы крови на склонность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям и тромбозам. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T03:43
2021-06-10T03:43
юлия ненашева
россия
инсульт
инфаркты
здоровье
кровь
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу" о влиянии группы крови на склонность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям и тромбозам.По ее словам, в выигрышном положении находятся пациенты с первой группой крови.Врач пояснила, что в крови у таких людей заложено меньше протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда.Ненашева выразила мнение, что знание особенностей своей группы крови необходимо, поскольку от ее специфики зависит выбор питания, методов лечения и профилактики.
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юлия ненашева, россия, инсульт, инфаркты, здоровье, кровь, общество

Названа наименее подверженная инфаркту и инсульту группа крови

03:43 10.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтправка призывников на военную службу из Свердловской области
Отправка призывников на военную службу из Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу" о влиянии группы крови на склонность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям и тромбозам.
По ее словам, в выигрышном положении находятся пациенты с первой группой крови.
"При воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта", — отметила Ненашева.
Врач пояснила, что в крови у таких людей заложено меньше протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда.
Ненашева выразила мнение, что знание особенностей своей группы крови необходимо, поскольку от ее специфики зависит выбор питания, методов лечения и профилактики.
Грипп - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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Юлия НенашеваРоссияинсультинфарктыЗдоровьекровьОбщество
 
 
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