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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736457884.html
Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением защитных мер
Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением защитных мер - РИА Новости, 10.06.2021
Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением защитных мер
Рост заболеваемости коронавирусом в России связан, в том числе, с тем, что население не соблюдает меры профилактики, заявил журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:05
2021-06-10T15:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России связан, в том числе, с тем, что население не соблюдает меры профилактики, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко."Это один из факторов", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, связан ли рост заболеваемости с пренебрежением населением мер профилактики.Министр подчеркнул, что население в первую очередь должно помнить, что защита от коронавируса является коллективной. "И формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения. Это первое", - указал он."Второе - соблюдение масочного режима, дистанцирования, всех ограничительных мероприятий до набора коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция. Сейчас лучшее время, чтобы пройти вакцинацию", - добавил Мурашко.Министр призвал граждан провакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. "И главное - позаботиться о своих близких. Сейчас период отпусков, период повышенной активности. Люди должны сделать это заранее, заблаговременно", - сказал Мурашко."Готовитесь в отпуск, хотите провести его спокойно, хотите после отпуска отдохнувшими, здоровыми вернуться домой - провакцинируйтесь. Дальше будет осень, придет осенняя инфекция, нужно будет подготовиться, сделать вакцину против гриппа. Лето - лучший период", - заключил он.
https://ria.ru/20210610/vaktsina-1736411332.html
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество

Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением защитных мер

14:05 10.06.2021 (обновлено: 15:45 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России связан, в том числе, с тем, что население не соблюдает меры профилактики, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Это один из факторов", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, связан ли рост заболеваемости с пренебрежением населением мер профилактики.
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Министр подчеркнул, что население в первую очередь должно помнить, что защита от коронавируса является коллективной. "И формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения. Это первое", - указал он.
"Второе - соблюдение масочного режима, дистанцирования, всех ограничительных мероприятий до набора коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция. Сейчас лучшее время, чтобы пройти вакцинацию", - добавил Мурашко.
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Министр призвал граждан провакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. "И главное - позаботиться о своих близких. Сейчас период отпусков, период повышенной активности. Люди должны сделать это заранее, заблаговременно", - сказал Мурашко.
"Готовитесь в отпуск, хотите провести его спокойно, хотите после отпуска отдохнувшими, здоровыми вернуться домой - провакцинируйтесь. Дальше будет осень, придет осенняя инфекция, нужно будет подготовиться, сделать вакцину против гриппа. Лето - лучший период", - заключил он.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоОбщество
 
 
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