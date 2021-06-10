https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736457884.html

Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением защитных мер

Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением защитных мер - РИА Новости, 10.06.2021

Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением защитных мер

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан, в том числе, с тем, что население не соблюдает меры профилактики, заявил журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:05

2021-06-10T14:05

2021-06-10T15:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России связан, в том числе, с тем, что население не соблюдает меры профилактики, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко."Это один из факторов", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, связан ли рост заболеваемости с пренебрежением населением мер профилактики.Министр подчеркнул, что население в первую очередь должно помнить, что защита от коронавируса является коллективной. "И формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения. Это первое", - указал он."Второе - соблюдение масочного режима, дистанцирования, всех ограничительных мероприятий до набора коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция. Сейчас лучшее время, чтобы пройти вакцинацию", - добавил Мурашко.Министр призвал граждан провакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. "И главное - позаботиться о своих близких. Сейчас период отпусков, период повышенной активности. Люди должны сделать это заранее, заблаговременно", - сказал Мурашко."Готовитесь в отпуск, хотите провести его спокойно, хотите после отпуска отдохнувшими, здоровыми вернуться домой - провакцинируйтесь. Дальше будет осень, придет осенняя инфекция, нужно будет подготовиться, сделать вакцину против гриппа. Лето - лучший период", - заключил он.

https://ria.ru/20210610/vaktsina-1736411332.html

https://ria.ru/20210610/ekonomika-1736447001.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество