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ЕС хочет выкупить у Армении право на использование наименования "коньяк"
ЕС хочет выкупить у Армении право на использование наименования "коньяк" - РИА Новости, 10.06.2021
ЕС хочет выкупить у Армении право на использование наименования "коньяк"
Правительство Армении одобрило на заседании в четверг финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:40
2021-06-10T21:32
коньяк
армения
экономика
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ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Правительство Армении одобрило на заседании в четверг финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции, передает корреспондент РИА Новости."Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость — три миллиона евро. Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", — говорится в постановлении правительства, проект которого представил министр экономики страны Ваан Керобян.В частности, реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.В кабмине также отметили, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.
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коньяк, армения, экономика

ЕС хочет выкупить у Армении право на использование наименования "коньяк"

11:40 10.06.2021 (обновлено: 21:32 10.06.2021)
 
© Depositphotos / 5PHШоколад и коньяк
Шоколад и коньяк - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / 5PH
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ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Правительство Армении одобрило на заседании в четверг финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции, передает корреспондент РИА Новости.
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"Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость — три миллиона евро. Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", — говорится в постановлении правительства, проект которого представил министр экономики страны Ваан Керобян.
В частности, реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.
В кабмине также отметили, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.
 
КоньякАрменияЭкономика
 
 
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