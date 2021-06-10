https://ria.ru/20210610/konyak-1736426104.html

ЕС хочет выкупить у Армении право на использование наименования "коньяк"

ЕС хочет выкупить у Армении право на использование наименования "коньяк" - РИА Новости, 10.06.2021

ЕС хочет выкупить у Армении право на использование наименования "коньяк"

Правительство Армении одобрило на заседании в четверг финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:40

2021-06-10T11:40

2021-06-10T21:32

коньяк

армения

экономика

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ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Правительство Армении одобрило на заседании в четверг финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции, передает корреспондент РИА Новости."Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость — три миллиона евро. Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", — говорится в постановлении правительства, проект которого представил министр экономики страны Ваан Керобян.В частности, реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.В кабмине также отметили, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

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коньяк, армения, экономика