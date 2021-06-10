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Астроном не исключил наступления нового ледникового периода
Астроном не исключил наступления нового ледникового периода - РИА Новости, 10.06.2021
Астроном не исключил наступления нового ледникового периода
Солнечная активность последнее время изменяется непредсказуемо, это может привести к тому, что вместо глобального потепления на Земле наступит малый ледниковый... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:30
2021-06-10T15:30
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мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Солнечная активность последнее время изменяется непредсказуемо, это может привести к тому, что вместо глобального потепления на Земле наступит малый ледниковый период, как в XVII веке, заявил научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Алексей Осокин."Сейчас в годы активного солнца у нас наблюдается понижение максимума солнечной активности. Говорят, что это может быть не очень приятно… Сейчас мы говорим не только о глобальном потеплении, но кто знает, может быть, это все приведет и к глобальному похолоданию. Такому же, как в XVII веке. И на Темзе будет лед, а что у нас – страшно представить", - сказал Осокин в трансляции Московского планетария.Согласно изучениям солнечных пятен, чрезвычайно низкая активность Солнца наблюдалась практически весь XVII век. К такому выводу пришел астроном Эдвард Маундер, в конце XIX века исследовавший записи астрономов-предшественников, сообщил Осокин.По его словам, XVII век характеризовался сильным понижением температуры. В Англии замерзала река Темза, а в России в августе шел снег и неурожаи привели к тому, что страна потеряла 15% своего населения. В Голландии в это время изобрели коньки и буера - специальные сани с парусами, с помощью которых можно было по льду Северного моря перегонять товары из одного портового города в другой."Сейчас это просто смешно, потому что там уже Северное море не замерзало несколько десятков лет, ну разве что у самой береговой линии", - добавил астроном.Он оговорился, что однозначной связи между солнечными вспышками и температурой на Земле не установлено и многие ученые считают маундеровский минимум совпадением. В то же время Осокин назвал солнечно-земные связи "сложной вещью". По его словам, какие-то "очень тонкие явления" как раз и могут влиять на погоду на Земле.
https://ria.ru/20210412/volki-1727958868.html
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россия, земля, открытия - риа наука, космос - риа наука, мгу имени м. в. ломоносова

Астроном не исключил наступления нового ледникового периода

15:30 10.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВ Русской Арктике открыли новый остров
В Русской Арктике открыли новый остров - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Солнечная активность последнее время изменяется непредсказуемо, это может привести к тому, что вместо глобального потепления на Земле наступит малый ледниковый период, как в XVII веке, заявил научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Алексей Осокин.
"Сейчас в годы активного солнца у нас наблюдается понижение максимума солнечной активности. Говорят, что это может быть не очень приятно… Сейчас мы говорим не только о глобальном потеплении, но кто знает, может быть, это все приведет и к глобальному похолоданию. Такому же, как в XVII веке. И на Темзе будет лед, а что у нас – страшно представить", - сказал Осокин в трансляции Московского планетария.
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Согласно изучениям солнечных пятен, чрезвычайно низкая активность Солнца наблюдалась практически весь XVII век. К такому выводу пришел астроном Эдвард Маундер, в конце XIX века исследовавший записи астрономов-предшественников, сообщил Осокин.
По его словам, XVII век характеризовался сильным понижением температуры. В Англии замерзала река Темза, а в России в августе шел снег и неурожаи привели к тому, что страна потеряла 15% своего населения. В Голландии в это время изобрели коньки и буера - специальные сани с парусами, с помощью которых можно было по льду Северного моря перегонять товары из одного портового города в другой.
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Он оговорился, что однозначной связи между солнечными вспышками и температурой на Земле не установлено и многие ученые считают маундеровский минимум совпадением. В то же время Осокин назвал солнечно-земные связи "сложной вещью". По его словам, какие-то "очень тонкие явления" как раз и могут влиять на погоду на Земле.
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