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В Китае приняли закон по противодействию иностранным санкциям
В Китае приняли закон по противодействию иностранным санкциям - РИА Новости, 10.06.2021
В Китае приняли закон по противодействию иностранным санкциям
Высший законодательный орган Китая в четверг принял закон по противодействию иностранным санкциям, сообщило Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:15
2021-06-10T11:15
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Высший законодательный орган Китая в четверг принял закон по противодействию иностранным санкциям, сообщило Центральное телевидение КНР.Закон был принят на проходящей в Пекине 29-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва.В конце марта этого года страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении лиц и организаций из Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Китай ввел ответные меры, в том числе и в отношении Великобритании. Кроме того, в марте США сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района, Китай выразил протест и пообещал принять ответные меры.
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всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире

В Китае приняли закон по противодействию иностранным санкциям

11:15 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента в Пекине
Здание китайского парламента в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Высший законодательный орган Китая в четверг принял закон по противодействию иностранным санкциям, сообщило Центральное телевидение КНР.
Закон был принят на проходящей в Пекине 29-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва.
В конце марта этого года страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении лиц и организаций из Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Китай ввел ответные меры, в том числе и в отношении Великобритании. Кроме того, в марте США сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района, Китай выразил протест и пообещал принять ответные меры.
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