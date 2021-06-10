https://ria.ru/20210610/kitay-1736419152.html

В Китае приняли закон по противодействию иностранным санкциям

В Китае приняли закон по противодействию иностранным санкциям - РИА Новости, 10.06.2021

В Китае приняли закон по противодействию иностранным санкциям

Высший законодательный орган Китая в четверг принял закон по противодействию иностранным санкциям, сообщило Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:15

2021-06-10T11:15

2021-06-10T11:15

всекитайское собрание народных представителей

гонконг

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Высший законодательный орган Китая в четверг принял закон по противодействию иностранным санкциям, сообщило Центральное телевидение КНР.Закон был принят на проходящей в Пекине 29-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва.В конце марта этого года страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении лиц и организаций из Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Китай ввел ответные меры, в том числе и в отношении Великобритании. Кроме того, в марте США сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района, Китай выразил протест и пообещал принять ответные меры.

https://ria.ru/20210514/sintszyan-1732359379.html

гонконг

китай

сша

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всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире