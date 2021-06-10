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Суд в Петербурге начал заседание по делу блогера Хованского

Суд в Петербурге начал заседание по делу блогера Хованского - РИА Новости, 10.06.2021

Суд в Петербурге начал заседание по делу блогера Хованского

В Дзержинском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому, передает... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:56

2021-06-10T17:56

2021-06-10T17:56

задержание юрия хованского

юрий хованский

россия

мовсар бараев

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. В Дзержинском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому, передает корреспондент РИА Новости.Хованский был доставлен в суд и заведен под конвоем в зал. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте.Секретарь судьи Людмилы Бражниковой сообщил журналистам, что из-за коронавирусных ограничений заседание пройдёт без слушателей, в том числе и журналистов.Ранее факт возбуждения уголовного дела из-за песни с "публичными призывами к терроризму" подтвердил Следственный комитет России, не уточняя, о чем именно это произведение. Уголовное дело было заведено по статье 205.2, санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Сам блогер после задержания, судя по видео следствия, признал себя виновным и заверил, что раскаивается.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь в уголовном деле идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.

https://ria.ru/20210610/svidetel-1736416160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Блогер Юрий Хованский в суде Блогера Юрия Хованского, задержанного за призывы к террористической деятельности, привезли в суд в Петербурге для избрания меры пресечения. 2021-06-10T17:56 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание юрия хованского, юрий хованский, россия, мовсар бараев, происшествия