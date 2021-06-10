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Больше всего хлеба в России выпекают в Подмосковье

Больше всего хлеба в России выпекают в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2021

Больше всего хлеба в России выпекают в Подмосковье

Первое место в выпечке хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году традиционно занимает Московская область, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:31

2021-06-10T14:31

2021-06-10T14:31

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Первое место в выпечке хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году традиционно занимает Московская область, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Подмосковье в который раз стало лидером в России по производству хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. Объем произведенной продукции составил 148,5 тысяч тонн. Мы опережаем Москву – представителя второго места в рейтинге регионов, на 19 тысяч тонн, а Санкт-Петербург – 3 место, на 45 тысяч тонн", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.Отмечается, что хлеб и хлебобулочную продукцию в Московской области производят около 40 крупных и средних предприятий и около 60 малых, а также 7 основных мукомольных заводов."Производственная мощность подмосковных предприятий превышает 1 миллион тонн хлебобулочных изделий и различных сортов муки в год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210609/kapremont-1736337342.html

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