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Новое оружие России
https://ria.ru/20210610/ka-52m-1736389265.html
Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия
Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия - РИА Новости, 10.06.2021
Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия
Замминистра обороны России Алексей Криворучко во время рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T05:07
2021-06-10T05:10
новое оружие россии
россия
алексей криворучко
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
нижегородская область
армия
безопасность
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СМОЛИНО (Нижегородская область), 10 июн — РИА Новости. Замминистра обороны России Алексей Криворучко во время рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны."Замглавы военного ведомства в ходе рабочей поездки на испытательный полигон Минобороны в поселке Смолино проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. В том числе замминистра представили модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения", — рассказали в ведомстве.Кроме того, Криворучко оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на полигоне вели стрельбу из самоходных орудий "Магнолия", "Мальва", "Флокс", "Лотос", а также самоходной противотанковой пушки "Спрут" по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.Также на полигоне замглавы ведомства показали новый самоходный миномет "Дрок" в действии."Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", — отметил Криворучко по итогам демонстрации.Замминистра провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного комплекса и руководства военного ведомства. На совещании обсуждали организацию и контроль выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по новым образцам вооружения для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
https://ria.ru/20210521/vertolet-1733240010.html
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россия, алексей криворучко, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), нижегородская область, армия, безопасность

Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия

05:07 10.06.2021 (обновлено: 05:10 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время летно-тактических учений в Краснодарском крае
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время летно-тактических учений в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СМОЛИНО (Нижегородская область), 10 июн — РИА Новости. Замминистра обороны России Алексей Криворучко во время рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
"Замглавы военного ведомства в ходе рабочей поездки на испытательный полигон Минобороны в поселке Смолино проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. В том числе замминистра представили модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, Криворучко оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на полигоне вели стрельбу из самоходных орудий "Магнолия", "Мальва", "Флокс", "Лотос", а также самоходной противотанковой пушки "Спрут" по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.
Также на полигоне замглавы ведомства показали новый самоходный миномет "Дрок" в действии.
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"Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", — отметил Криворучко по итогам демонстрации.
Замминистра провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного комплекса и руководства военного ведомства. На совещании обсуждали организацию и контроль выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по новым образцам вооружения для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
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Новое оружие РоссииРоссияАлексей КриворучкоКа-52 "Аллигатор"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Нижегородская областьАрмияБезопасность
 
 
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