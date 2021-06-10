https://ria.ru/20210610/ka-52m-1736389265.html

Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия

Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия - РИА Новости, 10.06.2021

Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия

Замминистра обороны России Алексей Криворучко во время рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T05:07

2021-06-10T05:07

2021-06-10T05:10

новое оружие россии

россия

алексей криворучко

ка-52 "аллигатор"

министерство обороны рф (минобороны рф)

нижегородская область

армия

безопасность

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СМОЛИНО (Нижегородская область), 10 июн — РИА Новости. Замминистра обороны России Алексей Криворучко во время рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны."Замглавы военного ведомства в ходе рабочей поездки на испытательный полигон Минобороны в поселке Смолино проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. В том числе замминистра представили модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения", — рассказали в ведомстве.Кроме того, Криворучко оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на полигоне вели стрельбу из самоходных орудий "Магнолия", "Мальва", "Флокс", "Лотос", а также самоходной противотанковой пушки "Спрут" по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.Также на полигоне замглавы ведомства показали новый самоходный миномет "Дрок" в действии."Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", — отметил Криворучко по итогам демонстрации.Замминистра провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного комплекса и руководства военного ведомства. На совещании обсуждали организацию и контроль выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по новым образцам вооружения для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

https://ria.ru/20210521/vertolet-1733240010.html

https://ria.ru/20210526/kalashnikov-1734195818.html

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россия, алексей криворучко, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), нижегородская область, армия, безопасность