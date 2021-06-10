https://ria.ru/20210610/ka-52m-1736389265.html
Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия
Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия - РИА Новости, 10.06.2021
Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия
Замминистра обороны России Алексей Криворучко во время рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T05:07
2021-06-10T05:07
2021-06-10T05:10
новое оружие россии
россия
алексей криворучко
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
нижегородская область
армия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569187777_0:209:3072:1936_1920x0_80_0_0_840f76f37127e07a85f92a432f630937.jpg
СМОЛИНО (Нижегородская область), 10 июн — РИА Новости. Замминистра обороны России Алексей Криворучко во время рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны."Замглавы военного ведомства в ходе рабочей поездки на испытательный полигон Минобороны в поселке Смолино проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. В том числе замминистра представили модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения", — рассказали в ведомстве.Кроме того, Криворучко оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на полигоне вели стрельбу из самоходных орудий "Магнолия", "Мальва", "Флокс", "Лотос", а также самоходной противотанковой пушки "Спрут" по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.Также на полигоне замглавы ведомства показали новый самоходный миномет "Дрок" в действии."Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", — отметил Криворучко по итогам демонстрации.Замминистра провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного комплекса и руководства военного ведомства. На совещании обсуждали организацию и контроль выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по новым образцам вооружения для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
https://ria.ru/20210521/vertolet-1733240010.html
https://ria.ru/20210526/kalashnikov-1734195818.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569187777_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_c336b1a2de031c79bc097105078af36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей криворучко, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), нижегородская область, армия, безопасность
СМОЛИНО (Нижегородская область), 10 июн — РИА Новости.
Замминистра обороны России Алексей Криворучко
во время рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны
.
"Замглавы военного ведомства в ходе рабочей поездки на испытательный полигон Минобороны в поселке Смолино проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. В том числе замминистра представили модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М
с новым комплексом управляемого вооружения", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, Криворучко оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на полигоне вели стрельбу из самоходных орудий "Магнолия", "Мальва", "Флокс", "Лотос", а также самоходной противотанковой пушки "Спрут" по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.
Также на полигоне замглавы ведомства показали новый самоходный миномет "Дрок" в действии.
"Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", — отметил Криворучко по итогам демонстрации.
Замминистра провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного комплекса и руководства военного ведомства. На совещании обсуждали организацию и контроль выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по новым образцам вооружения для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.