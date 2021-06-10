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Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам 11 миллионов долларов
Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам 11 миллионов долларов - РИА Новости, 10.06.2021
Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам 11 миллионов долларов
Ставший жертвой хакеров крупнейший в мире производитель мяса JBS заявил, что заплатил вымогателям 11 миллионов долларов. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:54
2021-06-10T02:54
2021-06-10T02:57
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Ставший жертвой хакеров крупнейший в мире производитель мяса JBS заявил, что заплатил вымогателям 11 миллионов долларов.Как отмечается в заявлении, на момент выплаты компания восстановила работу большей части своих объектов. "Для нашей компании и меня лично это было очень непростое решение. Однако мы решили принять его, чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов", - приводятся на сайте компании слова гендиректора JBS Андре Ногейра.Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.
https://ria.ru/20210609/kiberataka-1736295797.html
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