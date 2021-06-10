https://ria.ru/20210610/inoagent-1736443683.html

Суд признал включение "Альянса врачей"* в список иноагентов законным

Суд признал включение "Альянса врачей"* в список иноагентов законным - РИА Новости, 10.06.2021

Суд признал включение "Альянса врачей"* в список иноагентов законным

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении "Альянса врачей"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:49

2021-06-10T12:49

2021-06-10T12:49

альянс врачей

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении "Альянса врачей"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.В иске представители организации просили отменить соответствующее решение Минюста РФ, принятое в марте. "В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали в суде.Как ранее сообщили в пресс-службе Минюста, организация неоднократно получала иностранное финансирование, а также осуществляла политическую деятельность.Лидер профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева (входит в число медиков, курирующих Алексея Навального) является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции. По обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил суд поместил ее под домашний арест, но впоследствии избрал запрет определенных действий.Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Как отмечается на сайте "Альянса врачей"*, профсоюз защищает права медицинских работников по всей стране, имеет отделения в 42 регионах РФ.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210517/shtraf-1732675882.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

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альянс врачей, россия, москва, происшествия