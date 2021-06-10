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Суд признал включение "Альянса врачей"* в список иноагентов законным
Суд признал включение "Альянса врачей"* в список иноагентов законным - РИА Новости, 10.06.2021
Суд признал включение "Альянса врачей"* в список иноагентов законным
Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении "Альянса врачей"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:49
2021-06-10T12:49
2021-06-10T12:49
альянс врачей
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении "Альянса врачей"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.В иске представители организации просили отменить соответствующее решение Минюста РФ, принятое в марте. "В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали в суде.Как ранее сообщили в пресс-службе Минюста, организация неоднократно получала иностранное финансирование, а также осуществляла политическую деятельность.Лидер профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева (входит в число медиков, курирующих Алексея Навального) является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции. По обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил суд поместил ее под домашний арест, но впоследствии избрал запрет определенных действий.Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Как отмечается на сайте "Альянса врачей"*, профсоюз защищает права медицинских работников по всей стране, имеет отделения в 42 регионах РФ.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210517/shtraf-1732675882.html
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альянс врачей, россия, москва, происшествия
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Замоскворецкий суд Москвы
признал законным решение о включении "Альянса врачей
"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
В иске представители организации просили отменить соответствующее решение Минюста РФ
, принятое в марте. "В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали в суде.
Как ранее сообщили в пресс-службе Минюста, организация неоднократно получала иностранное финансирование, а также осуществляла политическую деятельность.
Лидер профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева (входит в число медиков, курирующих Алексея Навального) является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции. По обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил суд поместил ее под домашний арест, но впоследствии избрал запрет определенных действий.
Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Как отмечается на сайте "Альянса врачей"*, профсоюз защищает права медицинских работников по всей стране, имеет отделения в 42 регионах РФ.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.