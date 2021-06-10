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Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки - РИА Новости, 10.06.2021
Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
В Индии зафиксировали очередной антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки — 6148 человек, сообщает Минздрав. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:09
2021-06-10T10:50
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн — РИА Новости. В Индии зафиксировали очередной антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки — 6148 человек, сообщает Минздрав.Рост связан с пересчетом жертв пандемии в штате Бихар — там выявили еще 3951 летальный исход за время второй волны. Проверку провели после того, как Высокий суд Патны потребовал пересмотреть данные на фоне утверждений СМИ о том, что местное правительство скрывает точное число погибших. В результате Бихар поднялся с 17-го на 12-е место по смертности. В то же время прирост заболеваемости в Индии третий день подряд остается ниже 100 тысяч случаев (за минувшие сутки — чуть более 94 тысяч) и уже две недели не превышает 200 тысяч. По мнению медиков, это свидетельствует о спаде второй волны. Всего, по данным Минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились 29,1 миллиона жителей страны, умерли почти 360 тысяч.Вторая волна пандемии началась в Индии в феврале, а с 21 апреля по 17 мая число новых случаев ежедневно превышало 300 тысяч и пять раз — 400 тысяч. На пике второй волны одновременно проходили лечение более 3,7 миллиона человек.При этом в Индии растет и число вакцинированных — первым компонентом привились уже 242 миллиона человек (примерно 17,4 процента населения), а обе дозы получили 46,5 миллиона.
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259477.html
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коронавирус covid-19, бихар, здоровье - общество, патна, индия, в мире

Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

09:09 10.06.2021 (обновлено: 10:50 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМассовая кремация жертв пандемии в Дели
Массовая кремация жертв пандемии в Дели - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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Массовая кремация жертв пандемии в Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн — РИА Новости. В Индии зафиксировали очередной антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки — 6148 человек, сообщает Минздрав.
Рост связан с пересчетом жертв пандемии в штате Бихар — там выявили еще 3951 летальный исход за время второй волны. Проверку провели после того, как Высокий суд Патны потребовал пересмотреть данные на фоне утверждений СМИ о том, что местное правительство скрывает точное число погибших. В результате Бихар поднялся с 17-го на 12-е место по смертности.
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В то же время прирост заболеваемости в Индии третий день подряд остается ниже 100 тысяч случаев (за минувшие сутки — чуть более 94 тысяч) и уже две недели не превышает 200 тысяч. По мнению медиков, это свидетельствует о спаде второй волны.
Всего, по данным Минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились 29,1 миллиона жителей страны, умерли почти 360 тысяч.
Вторая волна пандемии началась в Индии в феврале, а с 21 апреля по 17 мая число новых случаев ежедневно превышало 300 тысяч и пять раз — 400 тысяч. На пике второй волны одновременно проходили лечение более 3,7 миллиона человек.
При этом в Индии растет и число вакцинированных — первым компонентом привились уже 242 миллиона человек (примерно 17,4 процента населения), а обе дозы получили 46,5 миллиона.
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