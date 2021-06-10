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Почему наука не сомневается в реальности Иисуса Христа

Почему наука не сомневается в реальности Иисуса Христа - РИА Новости, 10.06.2021

Почему наука не сомневается в реальности Иисуса Христа

"Он ушел от людей на небеса", — произносят сегодня православные, отмечая праздник Вознесения Господня. Если для верующих историчность Христа несомненна, то... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:08

религия и мировоззрение

сократ

иисус христос

археология

наука

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Он ушел от людей на небеса", — произносят сегодня православные, отмечая праздник Вознесения Господня. Если для верующих историчность Христа несомненна, то среди ученых это вызывает ожесточенные споры. В последние годы все больше далеких от религии исследователей заявляют: Иисус действительно жил в Палестине в I веке. О том, как это доказали, — в материале РИА Новости. Скептикам на потехуПосле своего воскресения Иисус Христос не перестал проповедовать. В течение сорока дней он поучал апостолов. И однажды, гласит Писание, Господь вышел с ними из Иерусалима в селение Вифания. Там, благословив, "стал отдаляться от них и возноситься на небо". Тем самым Спаситель закончил земной путь.Над местом вознесения спустя четыре века построили часовню. В ней — камень, на котором, как верят христиане, отпечаталась стопа Господа. Скептики, слыша такое, обычно усмехаются. По их мнению, все это выдумки: Христос вообще не существовал.Эта версия обрела популярность в конце XIX века. Ее сторонники считали, что Евангелия составили не раньше II века, а кроме как в них, про Иисуса нигде не упоминают. Молчит и археология — и где тут хоть одно доказательство бытия его или перечисленных в Писании людей.Теория "мифологического Иисуса" господствовала долгие десятилетия. Особенно ее полюбили в Советском Союзе, взяв на вооружение в качестве главного орудия пропаганды государственного атеизма. Десятки ученых приводили довольно убедительные факты, что Христос — плод коллективного воображения.Но все изменила находка, на которую бедуины обратили внимание в Иудейской пустыне.Сенсация из кувшинаВ ноябрьский день 1946-го подросток Муххамед эд-Дхиб вместе с братьями искал отбившуюся от стада овцу. Обычно в таких случаях первым делом осматривают близлежащие пещеры, что они и сделали. В одной среди камней лежал кувшин. Дети, конечно же, заинтересовались. Заглянули внутрь — и обнаружили куски полуистлевшего пергамента, которые рассыпались при первой же попытке вытащить.Несколько месяцев подростки обшаривали пещеры. Нашли еще кувшины и отнесли родителям, а те за бесценок продали антикварам. В 1948-м сосудами заинтересовались ученые. Оказывается, спрятанные внутри рукописи принадлежали иудейской секте ессеев, ранее не известной науке. Но что особенно удивило специалистов — письмена уж больно похожи на евангельские: в некоторых местах чуть ли не повторяют их дословно. "Кумранские рукописи — подтверждение существования той общины, из которой наверняка появился Иоанн Креститель. Скажем так, это бэкграунд, откуда выходит евангельская история. Раньше таких свидетельств не было," — отмечает религиовед Алексей Юдин. На этом сенсации не закончились. В 1961-м археологи раскопали плиту, показавшую, что Понтий Пилат, который приговорил Спасителя к смерти, — реальный исторический персонаж. Затем нашли дом I века нашей эры с нацарапанными надписями с упоминанием Иисуса и апостола Петра. В последние три десятилетия открытия, подтверждающие достоверность той или иной детали из Писания, делают чуть ли не ежегодно. Недавно, например, ученые обнаружили доказательства существования во времена Христа синагог, о которых часто упоминает Евангелие. Раньше считали, что они появились лишь около II века, а христиане их попросту "вписали" для пущей правдивости. "Такой же реальный, как Сократ и Пифагор"Однако никаких находок, относящихся непосредственно к Иисусу, ученым до сих пор не попадалось. Историки полагают, это невозможно: как доказать, что тот или иной предмет принадлежал именно ему? Поэтому специалисты ищут его в документах. Прежде всего, написанных рукой тех, кто не исповедует христианство, — дабы соблюсти принцип беспристрастности исследования."Но таких источников у нас очень-очень мало. Самый значимый из них — упоминание про Христа у древнееврейского историка I века Иосифа Флавия", — отмечает библеист Андрей Десницкий. Свидетельству придает вес и то, что Флавий был ярым врагом христиан. Новую религию он называл одной из "ересей иудаизма". Но, несмотря на это, придает большое значение Иисусу: "Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любил его, не прекращали этого и теперь".Остальные авторы той эпохи вскользь упоминают основателя новой религии. Что неудивительно — тогда Иудея была глухой провинцией Римской империи и интересовала мало кого из античной элиты. Критики такого подхода настаивают: невозможно с уверенностью говорить о реальном существовании человека на основе всего нескольких строк. Однако других инструментов у современной науки нет. "Про Пифагора, Сократа и Будду тоже написано мало — но мы же признаем их историчность", — парирует Десницкий.И такого мнения придерживаются большинство специалистов. Что интересно, в последние годы они ищут подтверждения не в сведениях "врагов христиан", а в самих Евангелиях.Свидетельства очевидцевЗвучит немного парадоксально: использовать священное для христиан Писание как неоспоримый источник доказательств для атеистически настроенных ученых. Однако историки обращают внимание на два неоспоримых факта.Первое письменное свидетельство, по их данным, появилось всего через 30-40 лет после смерти Христа. Для глухой римской провинции, где грамоту знало лишь десять процентов населения, скорость довольно феноменальная. Речь идет о Евангелии от Марка — одном из четырех, признанных Церковью (они еще называются синоптическими). Долгое время считали, что его составили в 80-м году нашей эры. Однако последние исследования показали: это произошло еще раньше, примерно в 50-м.Другие евангелия — от Матфея, Иоанна и Луки — появились чуть позже. И, что удивительно, их составляли независимо друг от друга: у каждого благовестия собственная аудитория (и они на разных языках). Однако сведения об Иисусе в них в целом идентичны."В идеале источники, сообщающие о человеке или событии, подтверждают информацию друг друга как минимум в главном, а то и в частностях. Если бы один древний источник называл Октавиана (Августа. — Прим. ред.) римским военачальником и императором, а другой — африканским крестьянином, который не выезжал за пределы своей деревушки, можно было бы догадаться, что кто-то что-то напутал. Но коль скоро многочисленные источники, почти современные Октавиану, считают его римским императором и приводят более или менее похожие данные, это можно считать надежным историческим свидетельством", — отмечает американский исследователь Барт Эрман, один из самых авторитетных библеистов в мире.Кроме того, как полагает он, был еще один источник, который появился раньше всех, — его следы можно найти в документах ранних христиан. И составили его, судя по стилю изложения, со слов очевидцев.

https://ria.ru/20210430/krest-1730572498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сократ, иисус христос, археология, наука