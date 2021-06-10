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Почему наука не сомневается в реальности Иисуса Христа
Почему наука не сомневается в реальности Иисуса Христа - РИА Новости, 10.06.2021
Почему наука не сомневается в реальности Иисуса Христа
"Он ушел от людей на небеса", — произносят сегодня православные, отмечая праздник Вознесения Господня. Если для верующих историчность Христа несомненна, то... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:00
2021-06-10T08:00
2021-06-10T08:08
религия и мировоззрение
сократ
иисус христос
археология
наука
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Он ушел от людей на небеса", — произносят сегодня православные, отмечая праздник Вознесения Господня. Если для верующих историчность Христа несомненна, то среди ученых это вызывает ожесточенные споры. В последние годы все больше далеких от религии исследователей заявляют: Иисус действительно жил в Палестине в I веке. О том, как это доказали, — в материале РИА Новости. Скептикам на потехуПосле своего воскресения Иисус Христос не перестал проповедовать. В течение сорока дней он поучал апостолов. И однажды, гласит Писание, Господь вышел с ними из Иерусалима в селение Вифания. Там, благословив, "стал отдаляться от них и возноситься на небо". Тем самым Спаситель закончил земной путь.Над местом вознесения спустя четыре века построили часовню. В ней — камень, на котором, как верят христиане, отпечаталась стопа Господа. Скептики, слыша такое, обычно усмехаются. По их мнению, все это выдумки: Христос вообще не существовал.Эта версия обрела популярность в конце XIX века. Ее сторонники считали, что Евангелия составили не раньше II века, а кроме как в них, про Иисуса нигде не упоминают. Молчит и археология — и где тут хоть одно доказательство бытия его или перечисленных в Писании людей.Теория "мифологического Иисуса" господствовала долгие десятилетия. Особенно ее полюбили в Советском Союзе, взяв на вооружение в качестве главного орудия пропаганды государственного атеизма. Десятки ученых приводили довольно убедительные факты, что Христос — плод коллективного воображения.Но все изменила находка, на которую бедуины обратили внимание в Иудейской пустыне.Сенсация из кувшинаВ ноябрьский день 1946-го подросток Муххамед эд-Дхиб вместе с братьями искал отбившуюся от стада овцу. Обычно в таких случаях первым делом осматривают близлежащие пещеры, что они и сделали. В одной среди камней лежал кувшин. Дети, конечно же, заинтересовались. Заглянули внутрь — и обнаружили куски полуистлевшего пергамента, которые рассыпались при первой же попытке вытащить.Несколько месяцев подростки обшаривали пещеры. Нашли еще кувшины и отнесли родителям, а те за бесценок продали антикварам. В 1948-м сосудами заинтересовались ученые. Оказывается, спрятанные внутри рукописи принадлежали иудейской секте ессеев, ранее не известной науке. Но что особенно удивило специалистов — письмена уж больно похожи на евангельские: в некоторых местах чуть ли не повторяют их дословно. "Кумранские рукописи — подтверждение существования той общины, из которой наверняка появился Иоанн Креститель. Скажем так, это бэкграунд, откуда выходит евангельская история. Раньше таких свидетельств не было," — отмечает религиовед Алексей Юдин. На этом сенсации не закончились. В 1961-м археологи раскопали плиту, показавшую, что Понтий Пилат, который приговорил Спасителя к смерти, — реальный исторический персонаж. Затем нашли дом I века нашей эры с нацарапанными надписями с упоминанием Иисуса и апостола Петра. В последние три десятилетия открытия, подтверждающие достоверность той или иной детали из Писания, делают чуть ли не ежегодно. Недавно, например, ученые обнаружили доказательства существования во времена Христа синагог, о которых часто упоминает Евангелие. Раньше считали, что они появились лишь около II века, а христиане их попросту "вписали" для пущей правдивости. "Такой же реальный, как Сократ и Пифагор"Однако никаких находок, относящихся непосредственно к Иисусу, ученым до сих пор не попадалось. Историки полагают, это невозможно: как доказать, что тот или иной предмет принадлежал именно ему? Поэтому специалисты ищут его в документах. Прежде всего, написанных рукой тех, кто не исповедует христианство, — дабы соблюсти принцип беспристрастности исследования."Но таких источников у нас очень-очень мало. Самый значимый из них — упоминание про Христа у древнееврейского историка I века Иосифа Флавия", — отмечает библеист Андрей Десницкий. Свидетельству придает вес и то, что Флавий был ярым врагом христиан. Новую религию он называл одной из "ересей иудаизма". Но, несмотря на это, придает большое значение Иисусу: "Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любил его, не прекращали этого и теперь".Остальные авторы той эпохи вскользь упоминают основателя новой религии. Что неудивительно — тогда Иудея была глухой провинцией Римской империи и интересовала мало кого из античной элиты. Критики такого подхода настаивают: невозможно с уверенностью говорить о реальном существовании человека на основе всего нескольких строк. Однако других инструментов у современной науки нет. "Про Пифагора, Сократа и Будду тоже написано мало — но мы же признаем их историчность", — парирует Десницкий.И такого мнения придерживаются большинство специалистов. Что интересно, в последние годы они ищут подтверждения не в сведениях "врагов христиан", а в самих Евангелиях.Свидетельства очевидцевЗвучит немного парадоксально: использовать священное для христиан Писание как неоспоримый источник доказательств для атеистически настроенных ученых. Однако историки обращают внимание на два неоспоримых факта.Первое письменное свидетельство, по их данным, появилось всего через 30-40 лет после смерти Христа. Для глухой римской провинции, где грамоту знало лишь десять процентов населения, скорость довольно феноменальная. Речь идет о Евангелии от Марка — одном из четырех, признанных Церковью (они еще называются синоптическими). Долгое время считали, что его составили в 80-м году нашей эры. Однако последние исследования показали: это произошло еще раньше, примерно в 50-м.Другие евангелия — от Матфея, Иоанна и Луки — появились чуть позже. И, что удивительно, их составляли независимо друг от друга: у каждого благовестия собственная аудитория (и они на разных языках). Однако сведения об Иисусе в них в целом идентичны."В идеале источники, сообщающие о человеке или событии, подтверждают информацию друг друга как минимум в главном, а то и в частностях. Если бы один древний источник называл Октавиана (Августа. — Прим. ред.) римским военачальником и императором, а другой — африканским крестьянином, который не выезжал за пределы своей деревушки, можно было бы догадаться, что кто-то что-то напутал. Но коль скоро многочисленные источники, почти современные Октавиану, считают его римским императором и приводят более или менее похожие данные, это можно считать надежным историческим свидетельством", — отмечает американский исследователь Барт Эрман, один из самых авторитетных библеистов в мире.Кроме того, как полагает он, был еще один источник, который появился раньше всех, — его следы можно найти в документах ранних христиан. И составили его, судя по стилю изложения, со слов очевидцев.
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сократ, иисус христос, археология, наука
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Он ушел от людей на небеса", — произносят сегодня православные, отмечая праздник Вознесения Господня. Если для верующих историчность Христа несомненна, то среди ученых это вызывает ожесточенные споры. В последние годы все больше далеких от религии исследователей заявляют: Иисус действительно жил в Палестине в I веке. О том, как это доказали, — в материале РИА Новости.
Скептикам на потеху
После своего воскресения Иисус Христос не перестал проповедовать. В течение сорока дней он поучал апостолов. И однажды, гласит Писание, Господь вышел с ними из Иерусалима в селение Вифания. Там, благословив, "стал отдаляться от них и возноситься на небо". Тем самым Спаситель закончил земной путь.
Над местом вознесения спустя четыре века построили часовню. В ней — камень, на котором, как верят христиане, отпечаталась стопа Господа. Скептики, слыша такое, обычно усмехаются. По их мнению, все это выдумки: Христос вообще не существовал.
Эта версия обрела популярность в конце XIX века. Ее сторонники считали, что Евангелия составили не раньше II века, а кроме как в них, про Иисуса нигде не упоминают. Молчит и археология — и где тут хоть одно доказательство бытия его или перечисленных в Писании людей.
Теория "мифологического Иисуса" господствовала долгие десятилетия. Особенно ее полюбили в Советском Союзе, взяв на вооружение в качестве главного орудия пропаганды государственного атеизма. Десятки ученых приводили довольно убедительные факты, что Христос — плод коллективного воображения.
Но все изменила находка, на которую бедуины обратили внимание в Иудейской пустыне.
Сенсация из кувшина
В ноябрьский день 1946-го подросток Муххамед эд-Дхиб вместе с братьями искал отбившуюся от стада овцу. Обычно в таких случаях первым делом осматривают близлежащие пещеры, что они и сделали. В одной среди камней лежал кувшин. Дети, конечно же, заинтересовались. Заглянули внутрь — и обнаружили куски полуистлевшего пергамента, которые рассыпались при первой же попытке вытащить.
Несколько месяцев подростки обшаривали пещеры. Нашли еще кувшины и отнесли родителям, а те за бесценок продали антикварам. В 1948-м сосудами заинтересовались ученые. Оказывается, спрятанные внутри рукописи принадлежали иудейской секте ессеев, ранее не известной науке. Но что особенно удивило специалистов — письмена уж больно похожи на евангельские: в некоторых местах чуть ли не повторяют их дословно.
"Кумранские рукописи — подтверждение существования той общины, из которой наверняка появился Иоанн Креститель. Скажем так, это бэкграунд, откуда выходит евангельская история. Раньше таких свидетельств не было," — отмечает религиовед Алексей Юдин.
На этом сенсации не закончились. В 1961-м археологи раскопали плиту, показавшую, что Понтий Пилат, который приговорил Спасителя к смерти, — реальный исторический персонаж. Затем нашли дом I века нашей эры с нацарапанными надписями с упоминанием Иисуса и апостола Петра. В последние три десятилетия открытия, подтверждающие достоверность той или иной детали из Писания, делают чуть ли не ежегодно. Недавно, например, ученые обнаружили доказательства существования во времена Христа синагог, о которых часто упоминает Евангелие. Раньше считали, что они появились лишь около II века, а христиане их попросту "вписали" для пущей правдивости.
"Такой же реальный, как Сократ и Пифагор"
Однако никаких находок, относящихся непосредственно к Иисусу, ученым до сих пор не попадалось. Историки полагают, это невозможно: как доказать, что тот или иной предмет принадлежал именно ему? Поэтому специалисты ищут его в документах. Прежде всего, написанных рукой тех, кто не исповедует христианство, — дабы соблюсти принцип беспристрастности исследования.
"Но таких источников у нас очень-очень мало. Самый значимый из них — упоминание про Христа у древнееврейского историка I века Иосифа Флавия", — отмечает библеист Андрей Десницкий.
Свидетельству придает вес и то, что Флавий был ярым врагом христиан. Новую религию он называл одной из "ересей иудаизма". Но, несмотря на это, придает большое значение Иисусу: "Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любил его, не прекращали этого и теперь".
Остальные авторы той эпохи вскользь упоминают основателя новой религии. Что неудивительно — тогда Иудея была глухой провинцией Римской империи и интересовала мало кого из античной элиты.
Критики такого подхода настаивают: невозможно с уверенностью говорить о реальном существовании человека на основе всего нескольких строк. Однако других инструментов у современной науки нет. "Про Пифагора, Сократа и Будду тоже написано мало — но мы же признаем их историчность", — парирует Десницкий.
И такого мнения придерживаются большинство специалистов. Что интересно, в последние годы они ищут подтверждения не в сведениях "врагов христиан", а в самих Евангелиях.
Свидетельства очевидцев
Звучит немного парадоксально: использовать священное для христиан Писание как неоспоримый источник доказательств для атеистически настроенных ученых. Однако историки обращают внимание на два неоспоримых факта.
Первое письменное свидетельство, по их данным, появилось всего через 30-40 лет после смерти Христа. Для глухой римской провинции, где грамоту знало лишь десять процентов населения, скорость довольно феноменальная. Речь идет о Евангелии от Марка — одном из четырех, признанных Церковью (они еще называются синоптическими). Долгое время считали, что его составили в 80-м году нашей эры. Однако последние исследования показали: это произошло еще раньше, примерно в 50-м.
Другие евангелия — от Матфея, Иоанна и Луки — появились чуть позже. И, что удивительно, их составляли независимо друг от друга: у каждого благовестия собственная аудитория (и они на разных языках). Однако сведения об Иисусе в них в целом идентичны.
"В идеале источники, сообщающие о человеке или событии, подтверждают информацию друг друга как минимум в главном, а то и в частностях. Если бы один древний источник называл Октавиана (Августа. — Прим. ред.) римским военачальником и императором, а другой — африканским крестьянином, который не выезжал за пределы своей деревушки, можно было бы догадаться, что кто-то что-то напутал. Но коль скоро многочисленные источники, почти современные Октавиану, считают его римским императором и приводят более или менее похожие данные, это можно считать надежным историческим свидетельством", — отмечает американский исследователь Барт Эрман, один из самых авторитетных библеистов в мире.
Кроме того, как полагает он, был еще один источник, который появился раньше всех, — его следы можно найти в документах ранних христиан. И составили его, судя по стилю изложения, со слов очевидцев.