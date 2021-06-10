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Названо идеальное время для кофе

Названо идеальное время для кофе - РИА Новости, 10.06.2021

Названо идеальное время для кофе

Врач-диетолог, руководитель "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева объяснила в интервью радио Sputnik, почему нельзя пить кофе непосредственно перед... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T04:10

2021-06-10T04:10

2021-06-10T04:22

кофе

россия

маргарита королева

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врач-диетолог, руководитель "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева объяснила в интервью радио Sputnik, почему нельзя пить кофе непосредственно перед едой или сразу после нее.Начинать день с чашечки кофе за завтраком — это не самая здоровая привычка, так как бодрящий напиток мешает усвоению полезных веществ, которые поступают в организм с пищей, объяснила врач.По ее словам, для кофе идеально подходит время между основными приемами пищи. В таком случае и все полезные свойства кофе будут работать, и минеральный баланс в организме не будет нарушен, пояснила диетолог."Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды", — заключила Королева.

https://ria.ru/20210608/napitok-1736078889.html

россия

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2021

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кофе, россия, маргарита королева, здоровье, еда, питание, общество