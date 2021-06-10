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Названо идеальное время для кофе
Названо идеальное время для кофе - РИА Новости, 10.06.2021
Названо идеальное время для кофе
Врач-диетолог, руководитель "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева объяснила в интервью радио Sputnik, почему нельзя пить кофе непосредственно перед... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T04:10
2021-06-10T04:22
кофе
россия
маргарита королева
здоровье
еда
питание
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врач-диетолог, руководитель "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева объяснила в интервью радио Sputnik, почему нельзя пить кофе непосредственно перед едой или сразу после нее.Начинать день с чашечки кофе за завтраком — это не самая здоровая привычка, так как бодрящий напиток мешает усвоению полезных веществ, которые поступают в организм с пищей, объяснила врач.По ее словам, для кофе идеально подходит время между основными приемами пищи. В таком случае и все полезные свойства кофе будут работать, и минеральный баланс в организме не будет нарушен, пояснила диетолог."Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды", — заключила Королева.
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кофе, россия, маргарита королева, здоровье, еда, питание, общество

Названо идеальное время для кофе

04:10 10.06.2021 (обновлено: 04:22 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врач-диетолог, руководитель "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева объяснила в интервью радио Sputnik, почему нельзя пить кофе непосредственно перед едой или сразу после нее.
Начинать день с чашечки кофе за завтраком — это не самая здоровая привычка, так как бодрящий напиток мешает усвоению полезных веществ, которые поступают в организм с пищей, объяснила врач.
"Своим пациентам я не рекомендую кофе натощак или сразу после приема пищи. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы — основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья", — отметила Королева.
По ее словам, для кофе идеально подходит время между основными приемами пищи. В таком случае и все полезные свойства кофе будут работать, и минеральный баланс в организме не будет нарушен, пояснила диетолог.
"Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды", — заключила Королева.
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