Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/granitsa-1736548192.html
Баку обвинил Ереван в намеренном обострении ситуации на границе
Баку обвинил Ереван в намеренном обострении ситуации на границе - РИА Новости, 10.06.2021
Баку обвинил Ереван в намеренном обострении ситуации на границе
Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван намеренно обостряет ситуацию на границе в преддверии внеочередных парламентских выборов в этой стране. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T22:12
2021-06-10T22:12
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166807_128:0:1000:491_1920x0_80_0_0_f2412497d48b66e5975ead390607443c.jpg
БАКУ, 10 июн - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван намеренно обостряет ситуацию на границе в преддверии внеочередных парламентских выборов в этой стране.Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области страны. Внеочередные парламентские выборы состоятся в Армении 20 июня."Министерство обороны Армении распространило сообщение об обстреле подразделений вооруженных сил Азербайджана в направлении Кельбаджарского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Факт обстрела вооруженными силами Армении позиций наших вооруженных сил нашел свое подтверждение", - заявляет военное ведомство Азербайджана.В результате обстрела погибших и пострадавших среди личного состава азербайджанской армии нет."Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно продолжает политику обострения ситуации и совершения военных провокаций на государственной границе двух стран в преддверии выборов. Ответственность за инцидент полностью лежит на армянской стороне", - говорится в заявлении.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210607/armeniya-1736004448.html
https://ria.ru/20210517/granitsa-1732644302.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166807_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_ef65e011db2807baa664575350e7e0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
Баку обвинил Ереван в намеренном обострении ситуации на границе
22:12 10.06.2021
 
© Sputnik/Andranik GhazaryanГегаркуник
Гегаркуник
© Sputnik/Andranik Ghazaryan

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения намеренно обостряет ситуацию на границе

Читать ria.ru в
БАКУ, 10 июн - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван намеренно обостряет ситуацию на границе в преддверии внеочередных парламентских выборов в этой стране.
Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области страны. Внеочередные парламентские выборы состоятся в Армении 20 июня.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 14:33
В Ереване заявили о попытке Баку провести инженерные работы на границе
"Министерство обороны Армении распространило сообщение об обстреле подразделений вооруженных сил Азербайджана в направлении Кельбаджарского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Факт обстрела вооруженными силами Армении позиций наших вооруженных сил нашел свое подтверждение", - заявляет военное ведомство Азербайджана.
В результате обстрела погибших и пострадавших среди личного состава азербайджанской армии нет.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 14:56
Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана
"Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно продолжает политику обострения ситуации и совершения военных провокаций на государственной границе двух стран в преддверии выборов. Ответственность за инцидент полностью лежит на армянской стороне", - говорится в заявлении.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
 
Ситуация на армяно-азербайджанской границеРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:13У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:09В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния