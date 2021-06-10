Баку обвинил Ереван в намеренном обострении ситуации на границе
© Sputnik/Andranik GhazaryanГегаркуник
© Sputnik/Andranik Ghazaryan
Минобороны Азербайджана заявило, что Армения намеренно обостряет ситуацию на границе
БАКУ, 10 июн - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван намеренно обостряет ситуацию на границе в преддверии внеочередных парламентских выборов в этой стране.
Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области страны. Внеочередные парламентские выборы состоятся в Армении 20 июня.
"Министерство обороны Армении распространило сообщение об обстреле подразделений вооруженных сил Азербайджана в направлении Кельбаджарского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Факт обстрела вооруженными силами Армении позиций наших вооруженных сил нашел свое подтверждение", - заявляет военное ведомство Азербайджана.
В результате обстрела погибших и пострадавших среди личного состава азербайджанской армии нет.
"Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно продолжает политику обострения ситуации и совершения военных провокаций на государственной границе двух стран в преддверии выборов. Ответственность за инцидент полностью лежит на армянской стороне", - говорится в заявлении.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.