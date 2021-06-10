https://ria.ru/20210610/granitsa-1736548192.html

Баку обвинил Ереван в намеренном обострении ситуации на границе

Баку обвинил Ереван в намеренном обострении ситуации на границе - РИА Новости, 10.06.2021

Баку обвинил Ереван в намеренном обострении ситуации на границе

Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван намеренно обостряет ситуацию на границе в преддверии внеочередных парламентских выборов в этой стране. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T22:12

2021-06-10T22:12

2021-06-10T22:12

ситуация на армяно-азербайджанской границе

россия

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

одкб

владимир путин

азербайджан

армения

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БАКУ, 10 июн - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Ереван намеренно обостряет ситуацию на границе в преддверии внеочередных парламентских выборов в этой стране.Министерство обороны Армении сообщило в четверг, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским военным на границе в Гехаркуникской области страны. Внеочередные парламентские выборы состоятся в Армении 20 июня."Министерство обороны Армении распространило сообщение об обстреле подразделений вооруженных сил Азербайджана в направлении Кельбаджарского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Факт обстрела вооруженными силами Армении позиций наших вооруженных сил нашел свое подтверждение", - заявляет военное ведомство Азербайджана.В результате обстрела погибших и пострадавших среди личного состава азербайджанской армии нет."Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно продолжает политику обострения ситуации и совершения военных провокаций на государственной границе двух стран в преддверии выборов. Ответственность за инцидент полностью лежит на армянской стороне", - говорится в заявлении.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. О премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210607/armeniya-1736004448.html

https://ria.ru/20210517/granitsa-1732644302.html

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