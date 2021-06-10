https://ria.ru/20210610/granitsa-1736447704.html

Посол в Белоруссии рассказал об ограничениях на пересечение границы

Посол в Белоруссии рассказал об ограничениях на пересечение границы - РИА Новости, 10.06.2021

Посол в Белоруссии рассказал об ограничениях на пересечение границы

Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что РФ пока не планирует отменять ограничения на свободное пересечение наземной... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:10

2021-06-10T13:10

2021-06-10T13:15

распространение коронавируса

россия

евгений лукьянов

здоровье - общество

белоруссия

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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что РФ пока не планирует отменять ограничения на свободное пересечение наземной белорусско-российской границы, введенные из-за коронавируса.Посол РФ в Белоруссии заявил, что транспортное сообщение между странами будет восстанавливаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в двух государствах."Все будет происходить исходя из эпидемиологической ситуации в обеих странах", - сказал он, комментируя тему возобновления нарушенного из-за пандемии транспортного сообщения между государствами. При этом он отметил, что РФ слышит сигнал Белоруссии, призывающей к скорейшему полному восстановлению транспортного сообщения.

https://ria.ru/20210430/lastochka-1730728430.html

россия

белоруссия

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2021

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россия, евгений лукьянов, здоровье - общество, белоруссия