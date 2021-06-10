Посол в Белоруссии рассказал об ограничениях на пересечение границы
13:10 10.06.2021 (обновлено: 13:15 10.06.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что РФ пока не планирует отменять ограничения на свободное пересечение наземной белорусско-российской границы, введенные из-за коронавируса.
"Граница до сих пор под тем постановлением правительства РФ, которое регламентирует право на пересечение этой границы конкретными случаями. Пока это постановление отменено не будет", - подчеркнул Лукьянов на пресс-конференции в Минске.
Посол РФ в Белоруссии заявил, что транспортное сообщение между странами будет восстанавливаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в двух государствах.
"Все будет происходить исходя из эпидемиологической ситуации в обеих странах", - сказал он, комментируя тему возобновления нарушенного из-за пандемии транспортного сообщения между государствами. При этом он отметил, что РФ слышит сигнал Белоруссии, призывающей к скорейшему полному восстановлению транспортного сообщения.