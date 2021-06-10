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Посол в Белоруссии рассказал об ограничениях на пересечение границы
Посол в Белоруссии рассказал об ограничениях на пересечение границы - РИА Новости, 10.06.2021
Посол в Белоруссии рассказал об ограничениях на пересечение границы
Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что РФ пока не планирует отменять ограничения на свободное пересечение наземной... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:10
2021-06-10T13:15
распространение коронавируса
россия
евгений лукьянов
здоровье - общество
белоруссия
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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что РФ пока не планирует отменять ограничения на свободное пересечение наземной белорусско-российской границы, введенные из-за коронавируса.Посол РФ в Белоруссии заявил, что транспортное сообщение между странами будет восстанавливаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в двух государствах."Все будет происходить исходя из эпидемиологической ситуации в обеих странах", - сказал он, комментируя тему возобновления нарушенного из-за пандемии транспортного сообщения между государствами. При этом он отметил, что РФ слышит сигнал Белоруссии, призывающей к скорейшему полному восстановлению транспортного сообщения.
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россия, евгений лукьянов, здоровье - общество, белоруссия

Посол в Белоруссии рассказал об ограничениях на пересечение границы

13:10 10.06.2021 (обновлено: 13:15 10.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что РФ пока не планирует отменять ограничения на свободное пересечение наземной белорусско-российской границы, введенные из-за коронавируса.
"Граница до сих пор под тем постановлением правительства РФ, которое регламентирует право на пересечение этой границы конкретными случаями. Пока это постановление отменено не будет", - подчеркнул Лукьянов на пресс-конференции в Минске.
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Посол РФ в Белоруссии заявил, что транспортное сообщение между странами будет восстанавливаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в двух государствах.
"Все будет происходить исходя из эпидемиологической ситуации в обеих странах", - сказал он, комментируя тему возобновления нарушенного из-за пандемии транспортного сообщения между государствами. При этом он отметил, что РФ слышит сигнал Белоруссии, призывающей к скорейшему полному восстановлению транспортного сообщения.
 
Распространение коронавирусаРоссияЕвгений ЛукьяновЗдоровье - ОбществоБелоруссия
 
 
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