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В ГД предложили штрафовать за нарушение требований в сфере оборота оружия
В ГД предложили штрафовать за нарушение требований в сфере оборота оружия - РИА Новости, 10.06.2021
В ГД предложили штрафовать за нарушение требований в сфере оборота оружия
Невыполнение требований сотрудников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, может повлечь для граждан административный штраф с возможной... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:52
2021-06-10T19:52
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
оружие
общество
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Невыполнение требований сотрудников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, может повлечь для граждан административный штраф с возможной конфискацией оружия либо лишением права на его приобретение, хранение и ношение, говорится в предлагаемых поправках в Кодекс об административных правонарушениях, размещенных в базе данных Госдумы.Комитет ГД по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о санкциях за распространение в СМИ информации о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в РФ. При этом проект дополняется целым рядом поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые касаются ужесточения контроля за гражданским оружием.Так, в соответствии с поправками, невыполнение законного требования или воспрепятствование деятельности сотрудника войск национальной гвардии РФ, осуществляющего государственный надзор в сфере оборота оружия, влечет для граждан наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия и патронов либо лишением права на оружия на срок от одного года до двух лет. Для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановление их деятельности до 30 суток."Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в установленных сферах деятельности, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - говорится в поправках.При этом повторное правонарушение в данном случае влечет за собой кратное увеличение административных штрафов с возможной конфискацией оружия либо лишением права на обращение с ним.
https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, оружие, общество
В ГД предложили штрафовать за нарушение требований в сфере оборота оружия
19:52 10.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В ГД предлагают ввести штрафы за невыполнение требований Росгвардии в сфере оборота оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Невыполнение требований сотрудников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, может повлечь для граждан административный штраф с возможной конфискацией оружия либо лишением права на его приобретение, хранение и ношение, говорится в предлагаемых поправках в Кодекс об административных правонарушениях, размещенных в базе данных Госдумы.
Комитет ГД по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о санкциях за распространение в СМИ информации о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в РФ. При этом проект дополняется целым рядом поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые касаются ужесточения контроля за гражданским оружием.
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Так, в соответствии с поправками, невыполнение законного требования или воспрепятствование деятельности сотрудника войск национальной гвардии РФ, осуществляющего государственный надзор в сфере оборота оружия, влечет для граждан наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия и патронов либо лишением права на оружия на срок от одного года до двух лет. Для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановление их деятельности до 30 суток.
"Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в установленных сферах деятельности, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - говорится в поправках.
При этом повторное правонарушение в данном случае влечет за собой кратное увеличение административных штрафов с возможной конфискацией оружия либо лишением права на обращение с ним.
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