Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/gosdep-1736550385.html
Госдеп назвал темы, которые Байден обсудит с Путиным
Госдеп назвал темы, которые Байден обсудит с Путиным - РИА Новости, 10.06.2021
Госдеп назвал темы, которые Байден обсудит с Путиным
Президенты РФ и США на встрече в Женеве обсудят права человека, Алексея Навального и арестованных в РФ американцев, заявил на брифинге представитель... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T22:51
2021-06-10T23:06
россия
нед прайс
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728630550_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_607fde65d0fac28400f854ffb442e58f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президенты РФ и США на встрече в Женеве обсудят права человека, Алексея Навального и арестованных в РФ американцев, заявил на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.По его словам, "озабоченности США действиями, которые Москва предпринимает, чтобы угрожать американцам, нашим партнерам и союзникам в мире, определенно войдут в повестку беседы президента Байдена и президента Путина".
https://ria.ru/20210610/podarok-1736539586.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728630550_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_94d0b64934f30e474125e6678b091256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нед прайс, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Госдеп назвал темы, которые Байден обсудит с Путиным
22:51 10.06.2021 (обновлено: 23:06 10.06.2021)
 
© REUTERS / Andrew Harnik/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool

Байден обсудит с Путиным права человека, Навального и арестованных в России американцев

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президенты РФ и США на встрече в Женеве обсудят права человека, Алексея Навального и арестованных в РФ американцев, заявил на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.

"Я не сомневаюсь, что права человека в целом, а также задержание ряда лиц, в том числе мистера Навального и, конечно, незаконно арестованных американцев, которые должны вернуться к своим семьям, будут затронуты в ходе саммита", - сказал Прайс.

По его словам, "озабоченности США действиями, которые Москва предпринимает, чтобы угрожать американцам, нашим партнерам и союзникам в мире, определенно войдут в повестку беседы президента Байдена и президента Путина".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 20:31
Мы больше не великая страна. Американцы осудили "подарок" Байдена России
 
РоссияНед ПрайсДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:13У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:09В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния