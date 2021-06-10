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Госдеп назвал темы, которые Байден обсудит с Путиным
Госдеп назвал темы, которые Байден обсудит с Путиным - РИА Новости, 10.06.2021
Госдеп назвал темы, которые Байден обсудит с Путиным
Президенты РФ и США на встрече в Женеве обсудят права человека, Алексея Навального и арестованных в РФ американцев, заявил на брифинге представитель... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T22:51
2021-06-10T22:51
2021-06-10T23:06
россия
нед прайс
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президенты РФ и США на встрече в Женеве обсудят права человека, Алексея Навального и арестованных в РФ американцев, заявил на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.По его словам, "озабоченности США действиями, которые Москва предпринимает, чтобы угрожать американцам, нашим партнерам и союзникам в мире, определенно войдут в повестку беседы президента Байдена и президента Путина".
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россия, нед прайс, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Госдеп назвал темы, которые Байден обсудит с Путиным
22:51 10.06.2021 (обновлено: 23:06 10.06.2021)
Байден обсудит с Путиным права человека, Навального и арестованных в России американцев