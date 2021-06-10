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Главгосстройнадзор проведет онлайн-встречу с жителями Павловского Посада
Главгосстройнадзор проведет онлайн-встречу с жителями Павловского Посада - РИА Новости, 10.06.2021
Главгосстройнадзор проведет онлайн-встречу с жителями Павловского Посада
Сотрудники отдела № 12 Главгосстройнадзора Московской области пообщаются с жителями городского округа Павловский Посад 11 июня. Об этом сообщил телеканал "360"... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:57
2021-06-10T19:57
2021-06-10T19:57
новости подмосковья
главгосстройнадзор московской области
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники отдела № 12 Главгосстройнадзора Московской области пообщаются с жителями городского округа Павловский Посад 11 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.Встречу организуют уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством № 12 Главгосстройнадзора Московской области. Она состоится с 10.00 до 13.00 по адресу: город Павловский Посад, площадь Революции, дом 4.Прием проведут по телефону и видео-конференц-связи
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главгосстройнадзор московской области, московская область (подмосковье)