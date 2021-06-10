https://ria.ru/20210610/glavgosstroynadzor-1736535524.html

Главгосстройнадзор проведет онлайн-встречу с жителями Павловского Посада

Главгосстройнадзор проведет онлайн-встречу с жителями Павловского Посада - РИА Новости, 10.06.2021

Главгосстройнадзор проведет онлайн-встречу с жителями Павловского Посада

Сотрудники отдела № 12 Главгосстройнадзора Московской области пообщаются с жителями городского округа Павловский Посад 11 июня. Об этом сообщил телеканал "360"... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:57

2021-06-10T19:57

2021-06-10T19:57

новости подмосковья

главгосстройнадзор московской области

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники отдела № 12 Главгосстройнадзора Московской области пообщаются с жителями городского округа Павловский Посад 11 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.Встречу организуют уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством № 12 Главгосстройнадзора Московской области. Она состоится с 10.00 до 13.00 по адресу: город Павловский Посад, площадь Революции, дом 4.Прием проведут по телефону и видео-конференц-связи

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главгосстройнадзор московской области, московская область (подмосковье)