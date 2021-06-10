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Под Красноярском работник завода "Норникеля" погиб после обрушения пола

Под Красноярском работник завода "Норникеля" погиб после обрушения пола - РИА Новости, 10.06.2021

Под Красноярском работник завода "Норникеля" погиб после обрушения пола

Рабочий, пострадавший на предприятии "Норникеля" в Норильске, умер в автомобиле скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Красноярского края. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:05

2021-06-10T17:05

2021-06-10T17:45

норильский никель

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Рабочий, пострадавший на предприятии "Норникеля" в Норильске, умер в автомобиле скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Красноярского края.Сообщается, что работник пострадал во время инцидента на Надеждинском металлургическом заводе "Норникеля", по предварительным данным прокуратуры, он упал после обрушения пола галереи. "Предварительно установлено, что 10 июня вечером произошло обрушение пола галереи, в это время три сотрудника фирмы ООО "Стройлидер" осуществляли работы по замене металлоконструкций на высоте около 10 метров. В результате происшествия один работник упал с высоты и получил различные травмы, госпитализирован в городскую больницу", - говорится в сообщении прокуратуры.В ведомстве сообщили о начале проверки по факту инцидента на технологическом трубопроводе на Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель".В самой компании подтвердили гибель сотрудника подрядной организации. "10 июня в 16.59 местного времени при проведении работ по ремонту металлоконструкций межцеховой галереи произошло частичное разрушение перекрытия пола. В результате этого упал с высоты работник подрядной организации "Стройлидер". Пострадавший был немедленно доставлен в больницу. Однако спасти его не удалось, он скончался от полученных травм", - заявил представитель "Норникеля".СК начал проверку, выясняется причина обрушения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение."Следственным отделом по городу Норильск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210407/kran-1727249241.html

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норильский никель, красноярский край, норильск, происшествия