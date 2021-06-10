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Бундестаг отклонил призыв "Зеленых" отказаться от "Северного потока — 2"
Бундестаг отклонил призыв "Зеленых" отказаться от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.06.2021
Бундестаг отклонил призыв "Зеленых" отказаться от "Северного потока — 2"
В бундестаге прошло голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении России и отказе от "Северного потока — 2", который... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T22:47
2021-06-10T23:51
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
хайко маас
евросоюз
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БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. В бундестаге прошло голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении России и отказе от "Северного потока — 2", который подготовила партия "Зеленые".Вынесенный на рассмотрение депутатов документ авторы назвали "Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство".Среди пунктов проекта, в частности, значился призыв к правительству "признать, что новые газопроводы, такие как "Северный поток — 2", не нужны для энергоснабжения Европы, а, напротив, вредны для климата, прекратить поддержку "Северного потока — 2" и отказаться от него".Помимо этого, в документе был пункт о поддержке гражданского общества в России, призыв к правительству выступать против российского закона о нежелательных организациях, противостоять активности в ЕС "российских олигархов" и призыв к немецкому бизнесу отказаться от крупных проектов с российскими концернами.Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, отвечая накануне в бундестаге на вопросы депутатов, заявил, что Германии "не нужен принципиальный пересмотр стратегии в отношении России".
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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, хайко маас, евросоюз, германия, сша, в мире
Бундестаг отклонил призыв "Зеленых" отказаться от "Северного потока — 2"
22:47 10.06.2021 (обновлено: 23:51 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Бундестаг отклонил проект "Зеленых" с призывом отказаться от "Северного потока — 2"

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БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. В бундестаге прошло голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении России и отказе от "Северного потока — 2", который подготовила партия "Зеленые".

"Кто голосует за? "Зеленые". Кто голосует против? Все остальные фракции, за исключением СвДП. Воздержались? Фракция СвДП. Таким образом, предложение отклонено", — объявил результаты голосования вице-спикер Ганс-Петер Фридрих.

Вынесенный на рассмотрение депутатов документ авторы назвали "Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство".
Среди пунктов проекта, в частности, значился призыв к правительству "признать, что новые газопроводы, такие как "Северный поток — 2", не нужны для энергоснабжения Европы, а, напротив, вредны для климата, прекратить поддержку "Северного потока — 2" и отказаться от него".
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Помимо этого, в документе был пункт о поддержке гражданского общества в России, призыв к правительству выступать против российского закона о нежелательных организациях, противостоять активности в ЕС "российских олигархов" и призыв к немецкому бизнесу отказаться от крупных проектов с российскими концернами.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, отвечая накануне в бундестаге на вопросы депутатов, заявил, что Германии "не нужен принципиальный пересмотр стратегии в отношении России".
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