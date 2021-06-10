https://ria.ru/20210610/germaniya-1736550033.html

Бундестаг отклонил призыв "Зеленых" отказаться от "Северного потока — 2"

Бундестаг отклонил призыв "Зеленых" отказаться от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.06.2021

Бундестаг отклонил призыв "Зеленых" отказаться от "Северного потока — 2"

В бундестаге прошло голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении России и отказе от "Северного потока — 2", который... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T22:47

2021-06-10T22:47

2021-06-10T23:51

россия

allseas

северный поток — 2

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хайко маас

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сша

в мире

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БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. В бундестаге прошло голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении России и отказе от "Северного потока — 2", который подготовила партия "Зеленые".Вынесенный на рассмотрение депутатов документ авторы назвали "Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство".Среди пунктов проекта, в частности, значился призыв к правительству "признать, что новые газопроводы, такие как "Северный поток — 2", не нужны для энергоснабжения Европы, а, напротив, вредны для климата, прекратить поддержку "Северного потока — 2" и отказаться от него".Помимо этого, в документе был пункт о поддержке гражданского общества в России, призыв к правительству выступать против российского закона о нежелательных организациях, противостоять активности в ЕС "российских олигархов" и призыв к немецкому бизнесу отказаться от крупных проектов с российскими концернами.Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, отвечая накануне в бундестаге на вопросы депутатов, заявил, что Германии "не нужен принципиальный пересмотр стратегии в отношении России".

https://ria.ru/20210608/poschechina-1736168677.html

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html

россия

балтийское море

германия

сша

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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, хайко маас, евросоюз, германия, сша, в мире