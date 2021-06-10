МИД ответил на заявление госсекретаря США о "Северном потоке — 2"
17:00 10.06.2021 (обновлено: 17:21 10.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости "поиска путей смягчения последствий" от эксплуатации "Северного потока 2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Блинкен заявлял, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он отметил, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, и что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в интервью РИА Новости сообщил, что принципиальная позиция Берлина по "Северному потоку 2" не изменится.
"Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Представитель МИД добавила, что никаких негативных последствий от этого проекта для Европы и европейского континента нет.
"Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте - как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим. Поэтому если говорилось и говорится о негативных последствиях в связи с окончанием этой жуткой информационной политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду", - заключила Захарова.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг в интервью РИА Новости, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет реализован.
3 июня, 08:00"Северному потоку — 2" объявлена последняя битва