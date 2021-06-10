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https://ria.ru/20210610/galkin-1736438000.html
В ПФР объяснили, почему с Галкина взыскали четыре тысячи рублей
В ПФР объяснили, почему с Галкина взыскали четыре тысячи рублей - РИА Новости, 10.06.2021
В ПФР объяснили, почему с Галкина взыскали четыре тысячи рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с телеведущего Максима Галкина 4 тысяч рублей в пользу Пенсионного фонда России за нарушение законодательства об индивидуальном... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:22
2021-06-10T12:22
шоубиз
пенсионный фонд рф
максим галкин
москва
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с телеведущего Максима Галкина 4 тысяч рублей в пользу Пенсионного фонда России за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского отделения ПФР.В ведомстве пояснили, что индивидуальные предприниматели являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию. Согласно законодательству, страхователи представляют необходимые сведения как в органы Пенсионного фонда РФ по месту их регистрации, так и в налоговые органы по месту их учета."За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица... В случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по требованию взыскание сумм финансовых санкций производится территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном порядке", - добавили в пресс-службе.Вместе с тем в пресс-службе отметили, что полномочия по администрированию страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию переданы налоговым органам.
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пенсионный фонд рф, максим галкин, москва

В ПФР объяснили, почему с Галкина взыскали четыре тысячи рублей

12:22 10.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Телеведущий Максим Галкин перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с телеведущего Максима Галкина 4 тысяч рублей в пользу Пенсионного фонда России за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского отделения ПФР.
"Арбитражным судом г. Москвы вынесен судебный акт в отношении индивидуального предпринимателя Галкина М. А. о взыскании суммы финансовой санкции в размере 4000 рублей за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что индивидуальные предприниматели являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию. Согласно законодательству, страхователи представляют необходимые сведения как в органы Пенсионного фонда РФ по месту их регистрации, так и в налоговые органы по месту их учета.
"За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица... В случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по требованию взыскание сумм финансовых санкций производится территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном порядке", - добавили в пресс-службе.
Вместе с тем в пресс-службе отметили, что полномочия по администрированию страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию переданы налоговым органам.
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