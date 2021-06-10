https://ria.ru/20210610/fnb-1736430819.html

Объем ФНБ за май вырос на 113 миллиардов рублей

Объем ФНБ за май вырос на 113 миллиардов рублей - РИА Новости, 10.06.2021

Объем ФНБ за май вырос на 113 миллиардов рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за май 2021 года вырос в рублях на 113 миллиардов - до 13,938 триллиона рублей, а в долларах - на 3,5... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:55

2021-06-10T11:55

2021-06-10T11:55

россия

фонд национального благосостояния россии

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152387/90/1523879068_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_245d2f5ce26731fedb8b1d43909de758.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за май 2021 года вырос в рублях на 113 миллиардов - до 13,938 триллиона рублей, а в долларах - на 3,5 миллиарда, до 189,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина."По состоянию на 1 июня 2021 г. объем ФНБ составил 13 938 078,6 млн. рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 189,4 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,616 триллиона рублей, или 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 117,084 миллиарда долларов.На 1 мая 2021 года объем ФНБ составлял 13,825 триллиона рублей, или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 185,9 миллиарда долларов.На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 34,843 миллиарда долларов, 35,742 миллиарда евро, 7,479 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 143,881 миллиарда китайских юаней и 263,8 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 532,9 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 281,016 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 3,509 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 58,383 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота"."Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 219 785,3 млн. рублей, что эквивалентно 2 992,9 млн. долл. США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210603/blagosostoyanie-1735494319.html

https://ria.ru/20210605/dollar-1735707973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд национального благосостояния россии, центральный банк рф (цб рф), экономика