RT поборется за победу в финале New York Festivals в 23 номинациях

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Телеканал RT стал финалистом международного телевизионного конкурса New York Festivals в 23 номинациях, сообщается на сайте телеканала. За победу в конкурсе поборются проекты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, "дипфейк"-промо к президентским выборам в США, документальные фильмы RTД и другие работы телеканала. Ролик, в котором RT воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году, оказался одним из лучших в номинации "Промо документального фильма / новостной программы".Документальный YouTube-сериал RT "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага" оказался в финале New York Festivals сразу в двух категориях: "Документальный фильм" и "История и общество". В пяти номинациях на звание лучшего претендует VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" стала финалистом в двух категориях.Специальный репортаж RT на испанском "Брумадинью: боль, скорбь и отчаяние" — о причинах и последствиях катастрофического прорыва дамбы в Бразилии в 2019 году — стал финалистом в номинации "Документалистика: Социальная справедливость". В других категориях финалистами оказались документальный фильм RTД "Жизнь в коробке. Почему в Гонконге живут в клетках вместо квартир", а также короткометражные ленты "Берлинский эксперимент: беспризорники на попечении педофилов" и "Как раскрыть в себе талант на самоизоляции".В номинации "Новости: Аналитика / Комментарии" на победу претендует выпуск программы "News.Views.Hughes" на RT America, посвященный ежегодному посланию президента США в конгрессе. В номинации "Лучший ведущий программы" в финале оказался ведущий RT America, пятикратный обладатель премии "Эмми" Деннис Миллер, а выпуск его авторской программы "Деннис Миллер + 1" — стал финалистом в категории "Развлекательная программа: Интервью".В финал New York Festivals вышел снятый к 15-летию RT ироничный ролик "Зеленая угроза" о том, как "обезопасить" себя от телеканала. Черно-белый ролик снят на 16-миллиметровую пленку и выполнен в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времен холодной войны.Также в финале премии — "дипфейк"-промо к выборам президента США в 2020 году, промо новостного эфира, графический дизайн программы In Question на RT America и ролик к 150-летнему юбилею В.И. Ленина.

