https://ria.ru/20210610/festival-1736424227.html

Дягилевский фестиваль открылся в Перми

Дягилевский фестиваль открылся в Перми - РИА Новости, 10.06.2021

Дягилевский фестиваль открылся в Перми

Первым событием Международного Дягилевского фестиваля в Перми станет концерт оркестра и хора musicAeterna, которые под руководством дирижера Теодора Курентзиса... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:51

2021-06-10T17:51

2021-06-10T17:53

культура

новости культуры

леонид десятников

теодор курентзис

пермский театр оперы и балета

пермь

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ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Первым событием Международного Дягилевского фестиваля в Перми станет концерт оркестра и хора musicAeterna, которые под руководством дирижера Теодора Курентзиса исполнят симфонию "Зима священная 1949" Леонида Десятникова и симфоническую поэму "Смерть и просветление" Рихарда Штрауса.Он отметил, что в этом году оперный театр Перми не включен в список площадок фестиваля. Однако в этот перечень добавится сцена ДК Солдатова. "...Она немного лучше по звуку. Когда началась подготовка к фестивалю, было непонятно, что будет с оперным театром: новое руководство, разные сплетни. В этих условиях планировать постановки в театре - большой риск. Я пытался делать такую программу, чтобы не нуждаться в участии оперного театра. При создании хорошего фестиваля нужно общее видение. Если этого нет, то ничего не получается. Поэтому, когда я был руководителем театра и руководителем фестиваля, было это слияние, а сейчас - не знаю, будет ли оно... Хороший фестиваль следует внутренней линии, но обновляется..." - подчеркнул Курентзис.В программе фестиваля более 30 событий: концерты, перформансы и выставка. Некоторые выступления (утренники) будут проходить в ночное время в стенах пермской художественной галереи. Фестиваль продлится 11 дней, до 20 июня.Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель – поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля - мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, в 2019 году он покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета. Дополнением к фестивалю с 2020 года является спецпроект "Дягилев+", который также курирует Курентзис.В прошлом году Дягилевский фестиваль был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20210405/kurentzis-1603995795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, леонид десятников, теодор курентзис, пермский театр оперы и балета, пермь