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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210610/festival-1736424227.html
Дягилевский фестиваль открылся в Перми
Дягилевский фестиваль открылся в Перми - РИА Новости, 10.06.2021
Дягилевский фестиваль открылся в Перми
Первым событием Международного Дягилевского фестиваля в Перми станет концерт оркестра и хора musicAeterna, которые под руководством дирижера Теодора Курентзиса... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:51
2021-06-10T17:53
культура
новости культуры
леонид десятников
теодор курентзис
пермский театр оперы и балета
пермь
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ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Первым событием Международного Дягилевского фестиваля в Перми станет концерт оркестра и хора musicAeterna, которые под руководством дирижера Теодора Курентзиса исполнят симфонию "Зима священная 1949" Леонида Десятникова и симфоническую поэму "Смерть и просветление" Рихарда Штрауса.Он отметил, что в этом году оперный театр Перми не включен в список площадок фестиваля. Однако в этот перечень добавится сцена ДК Солдатова. "...Она немного лучше по звуку. Когда началась подготовка к фестивалю, было непонятно, что будет с оперным театром: новое руководство, разные сплетни. В этих условиях планировать постановки в театре - большой риск. Я пытался делать такую программу, чтобы не нуждаться в участии оперного театра. При создании хорошего фестиваля нужно общее видение. Если этого нет, то ничего не получается. Поэтому, когда я был руководителем театра и руководителем фестиваля, было это слияние, а сейчас - не знаю, будет ли оно... Хороший фестиваль следует внутренней линии, но обновляется..." - подчеркнул Курентзис.В программе фестиваля более 30 событий: концерты, перформансы и выставка. Некоторые выступления (утренники) будут проходить в ночное время в стенах пермской художественной галереи. Фестиваль продлится 11 дней, до 20 июня.Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель – поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля - мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, в 2019 году он покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета. Дополнением к фестивалю с 2020 года является спецпроект "Дягилев+", который также курирует Курентзис.В прошлом году Дягилевский фестиваль был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20210405/kurentzis-1603995795.html
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РИА Новости
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новости культуры, леонид десятников, теодор курентзис, пермский театр оперы и балета, пермь

Дягилевский фестиваль открылся в Перми

17:51 10.06.2021 (обновлено: 17:53 10.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля Логотип Международного Дягилевского фестиваля в Перми
Логотип Международного Дягилевского фестиваля в Перми - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
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ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Первым событием Международного Дягилевского фестиваля в Перми станет концерт оркестра и хора musicAeterna, которые под руководством дирижера Теодора Курентзиса исполнят симфонию "Зима священная 1949" Леонида Десятникова и симфоническую поэму "Смерть и просветление" Рихарда Штрауса.
"Делать фестиваль - это не приглашать хороших артистов, а создавать атмосферу. Это не мой фестиваль, он ваш. Моя работа - соединять пазлы между разными течениями в искусстве", - рассказал художественный руководитель фестиваля, дирижер Теодор Курентзис в среду на пресс-конференции в преддверии Дягилевского фестиваля.
Он отметил, что в этом году оперный театр Перми не включен в список площадок фестиваля. Однако в этот перечень добавится сцена ДК Солдатова. "...Она немного лучше по звуку. Когда началась подготовка к фестивалю, было непонятно, что будет с оперным театром: новое руководство, разные сплетни. В этих условиях планировать постановки в театре - большой риск. Я пытался делать такую программу, чтобы не нуждаться в участии оперного театра. При создании хорошего фестиваля нужно общее видение. Если этого нет, то ничего не получается. Поэтому, когда я был руководителем театра и руководителем фестиваля, было это слияние, а сейчас - не знаю, будет ли оно... Хороший фестиваль следует внутренней линии, но обновляется..." - подчеркнул Курентзис.
В программе фестиваля более 30 событий: концерты, перформансы и выставка. Некоторые выступления (утренники) будут проходить в ночное время в стенах пермской художественной галереи. Фестиваль продлится 11 дней, до 20 июня.
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля Мастер-класс Теодора Курентзиса на Международном Дягилевском фестивале в Перми
Мастер-класс Теодора Курентзиса на Международном Дягилевском фестивале в Перми
1 из 4
Мастер-класс Теодора Курентзиса на Международном Дягилевском фестивале в Перми
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляКонцерт Антона Батагова
Концерт Антона Батагова
2 из 4
Концерт Антона Батагова
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляКонцерт Вадима Холоденко
Концерт Вадима Холоденко
3 из 4
Концерт Вадима Холоденко
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваляМеждународный Дягилевский фестиваль в Перми
Международный Дягилевский фестиваль в Перми
4 из 4
Международный Дягилевский фестиваль в Перми
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
1 из 4
Мастер-класс Теодора Курентзиса на Международном Дягилевском фестивале в Перми
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
2 из 4
Концерт Антона Батагова
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
3 из 4
Концерт Вадима Холоденко
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
4 из 4
Международный Дягилевский фестиваль в Перми
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель – поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля - мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспектива художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис, в 2019 году он покинул пост худрука Пермского театра оперы и балета. Дополнением к фестивалю с 2020 года является спецпроект "Дягилев+", который также курирует Курентзис.
В прошлом году Дягилевский фестиваль был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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