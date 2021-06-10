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Facebook выпустит собственные умные часы с двумя камерами
Facebook выпустит собственные умные часы с двумя камерами - РИА Новости, 10.06.2021
Facebook выпустит собственные умные часы с двумя камерами
Facebook готовит свои первые умные часы, которые также могут работать, как камера. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на информированный источник. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:42
2021-06-10T16:42
2021-06-10T16:42
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Facebook готовит свои первые умные часы, которые также могут работать, как камера. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на информированный источник.Часы от Facebook получат привычный для подобного рода устройств фитнес-функционал. Например, они будут оборудованы пульсометром. Рассматривается возможность и работы в мобильных сетях, чтобы носимый гаджет стал независим от смартфона.Совершенно новым будет применение двух камер, каждая из которых может работать вне часов. Фронтальный датчик, способный записывать видео в разрешении 1080p, нужен для видеосвязи. Второй сенсор разместят в браслете часов. Обе камеры будут тесно интегрированы в Facebook и Instagram.Умные часы от Facebook могут выйти уже летом 2022 года. Пока неизвестно, на какой операционной системе будет работать это устройство и их цена.
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facebook, гаджеты, технологии
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Facebook
готовит свои первые умные часы, которые также могут работать, как камера. Об этом сообщает
The Verge со ссылкой на информированный источник.
Часы от Facebook получат привычный для подобного рода устройств фитнес-функционал. Например, они будут оборудованы пульсометром. Рассматривается возможность и работы в мобильных сетях, чтобы носимый гаджет стал независим от смартфона.
Совершенно новым будет применение двух камер, каждая из которых может работать вне часов. Фронтальный датчик, способный записывать видео в разрешении 1080p, нужен для видеосвязи. Второй сенсор разместят в браслете часов. Обе камеры будут тесно интегрированы в Facebook и Instagram.
Умные часы от Facebook могут выйти уже летом 2022 года. Пока неизвестно, на какой операционной системе будет работать это устройство и их цена.