https://ria.ru/20210610/facebook-1736466779.html

Суд оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей

Суд оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 10.06.2021

Суд оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:47

2021-06-10T14:47

2021-06-10T14:54

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.О каких именно постах идет речь, не уточняется, но последние недели и месяцы подобные решения в отношении социальных сетей выносятся за публикации, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста."Facebook признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.За другое аналогичное правонарушение назначен штраф в 4 миллиона рублей и по 5 миллионов рублей – по каждому из двух протоколов о неудалении призывов к экстремизму. Итого - 17 миллионов рублей.В конце мая этот же мировой суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20210607/set-1735672583.html

https://ria.ru/20210527/facebook-1734351374.html

https://ria.ru/20210526/dannye-1733953634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, происшествия, facebook