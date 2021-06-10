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https://ria.ru/20210610/facebook-1736466779.html
Суд оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей
Суд оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 10.06.2021
Суд оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:47
2021-06-10T14:54
россия
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происшествия
facebook
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.О каких именно постах идет речь, не уточняется, но последние недели и месяцы подобные решения в отношении социальных сетей выносятся за публикации, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста."Facebook признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.За другое аналогичное правонарушение назначен штраф в 4 миллиона рублей и по 5 миллионов рублей – по каждому из двух протоколов о неудалении призывов к экстремизму. Итого - 17 миллионов рублей.В конце мая этот же мировой суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
https://ria.ru/20210607/set-1735672583.html
https://ria.ru/20210527/facebook-1734351374.html
https://ria.ru/20210526/dannye-1733953634.html
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россия, технологии, происшествия, facebook

Суд оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей

14:47 10.06.2021 (обновлено: 14:54 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
О каких именно постах идет речь, не уточняется, но последние недели и месяцы подобные решения в отношении социальных сетей выносятся за публикации, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста.
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"Facebook признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
За другое аналогичное правонарушение назначен штраф в 4 миллиона рублей и по 5 миллионов рублей – по каждому из двух протоколов о неудалении призывов к экстремизму. Итого - 17 миллионов рублей.
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В конце мая этот же мировой суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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