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В ЕС раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими
В ЕС раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими - РИА Новости, 10.06.2021
В ЕС раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими
В Европейском союзе раскритиковали решение Мосгорсуда о признании организаций Алексея Навального экстремистскими, назвали его "попыткой подавить политическую... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:00
2021-06-10T12:00
россия
фонд борьбы с коррупцией
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В Европейском союзе раскритиковали решение Мосгорсуда о признании организаций Алексея Навального экстремистскими, назвали его "попыткой подавить политическую оппозицию".Россия ранее неоднократно называла вмешательством в ее внутренние дела заявления из Запада по ситуации вокруг Навального."Вчерашний приговор суда в Москве о признании организаций Алексея Навального "экстремистскими" являет собой самую серьезную на сегодняшний день попытку российского правительства подавить независимую политическую оппозицию, антикоррупционные расследования, а также ликвидировать влияние сетей Навального перед выборами в Государственную Думу в сентябре и после них", - говорится в распространенном заявлении Евросоюза."Призываем российские власти в полной мере соблюдать свои обязательства, в том числе взятые в Совете Европы и ОБСЕ", - подчеркнули в Евросоюзе.В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом), "Фонд защиты прав граждан"* (иноагент), общественное движение "Штабы Навального"* (иноагент) экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Представитель прокуратуры Москвы после слушания сообщил журналистам, что ФБК* регулярно провоцировал массовые беспорядки с несовершеннолетними. Прокуратура заявила, что считает законным решение о ликвидации ФБК*.Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html
https://ria.ru/20210610/posledstviya-1736419514.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, евросоюз, в мире

В ЕС раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими

12:00 10.06.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В Европейском союзе раскритиковали решение Мосгорсуда о признании организаций Алексея Навального экстремистскими, назвали его "попыткой подавить политическую оппозицию".
Россия ранее неоднократно называла вмешательством в ее внутренние дела заявления из Запада по ситуации вокруг Навального.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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"Вчерашний приговор суда в Москве о признании организаций Алексея Навального "экстремистскими" являет собой самую серьезную на сегодняшний день попытку российского правительства подавить независимую политическую оппозицию, антикоррупционные расследования, а также ликвидировать влияние сетей Навального перед выборами в Государственную Думу в сентябре и после них", - говорится в распространенном заявлении Евросоюза.
"Призываем российские власти в полной мере соблюдать свои обязательства, в том числе взятые в Совете Европы и ОБСЕ", - подчеркнули в Евросоюзе.
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В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом), "Фонд защиты прав граждан"* (иноагент), общественное движение "Штабы Навального"* (иноагент) экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Представитель прокуратуры Москвы после слушания сообщил журналистам, что ФБК* регулярно провоцировал массовые беспорядки с несовершеннолетними. Прокуратура заявила, что считает законным решение о ликвидации ФБК*.
Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 15:41
В колонии ответили на жалобу Навального на нарушение непрерывного сна
* Экстремистская организация, запрещенная в России
 
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