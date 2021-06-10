https://ria.ru/20210610/evrosoyuz-1736432429.html

В ЕС раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими

В ЕС раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими - РИА Новости, 10.06.2021

В ЕС раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими

В Европейском союзе раскритиковали решение Мосгорсуда о признании организаций Алексея Навального экстремистскими, назвали его "попыткой подавить политическую... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:00

2021-06-10T12:00

2021-06-10T12:00

россия

фонд борьбы с коррупцией

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В Европейском союзе раскритиковали решение Мосгорсуда о признании организаций Алексея Навального экстремистскими, назвали его "попыткой подавить политическую оппозицию".Россия ранее неоднократно называла вмешательством в ее внутренние дела заявления из Запада по ситуации вокруг Навального."Вчерашний приговор суда в Москве о признании организаций Алексея Навального "экстремистскими" являет собой самую серьезную на сегодняшний день попытку российского правительства подавить независимую политическую оппозицию, антикоррупционные расследования, а также ликвидировать влияние сетей Навального перед выборами в Государственную Думу в сентябре и после них", - говорится в распространенном заявлении Евросоюза."Призываем российские власти в полной мере соблюдать свои обязательства, в том числе взятые в Совете Европы и ОБСЕ", - подчеркнули в Евросоюзе.В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом), "Фонд защиты прав граждан"* (иноагент), общественное движение "Штабы Навального"* (иноагент) экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Представитель прокуратуры Москвы после слушания сообщил журналистам, что ФБК* регулярно провоцировал массовые беспорядки с несовершеннолетними. Прокуратура заявила, что считает законным решение о ликвидации ФБК*.Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html

https://ria.ru/20210610/posledstviya-1736419514.html

https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734950138.html

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россия, фонд борьбы с коррупцией, евросоюз, в мире