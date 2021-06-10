В ЕС раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В Европейском союзе раскритиковали решение Мосгорсуда о признании организаций Алексея Навального экстремистскими, назвали его "попыткой подавить политическую оппозицию".
Россия ранее неоднократно называла вмешательством в ее внутренние дела заявления из Запада по ситуации вокруг Навального.
"Вчерашний приговор суда в Москве о признании организаций Алексея Навального "экстремистскими" являет собой самую серьезную на сегодняшний день попытку российского правительства подавить независимую политическую оппозицию, антикоррупционные расследования, а также ликвидировать влияние сетей Навального перед выборами в Государственную Думу в сентябре и после них", - говорится в распространенном заявлении Евросоюза.
"Призываем российские власти в полной мере соблюдать свои обязательства, в том числе взятые в Совете Европы и ОБСЕ", - подчеркнули в Евросоюзе.
В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*, признан иностранным агентом), "Фонд защиты прав граждан"* (иноагент), общественное движение "Штабы Навального"* (иноагент) экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Представитель прокуратуры Москвы после слушания сообщил журналистам, что ФБК* регулярно провоцировал массовые беспорядки с несовершеннолетними. Прокуратура заявила, что считает законным решение о ликвидации ФБК*.
Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".
* Экстремистская организация, запрещенная в России