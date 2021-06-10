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Официальный курс евро на пятницу снизился до 87,81 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился до 87,81 рубля - РИА Новости, 10.06.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился до 87,81 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,49 копейки - до 87,8065 рубля, курс доллара вырос на 11,45 копейки, до 72,1974... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:52
2021-06-10T13:52
2021-06-10T13:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,49 копейки - до 87,8065 рубля, курс доллара вырос на 11,45 копейки, до 72,1974 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,08 копейки, составив 79,2215 рубля.
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