https://ria.ru/20210610/evro-1736455686.html

Официальный курс евро на пятницу снизился до 87,81 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился до 87,81 рубля - РИА Новости, 10.06.2021

Официальный курс евро на пятницу снизился до 87,81 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,49 копейки - до 87,8065 рубля, курс доллара вырос на 11,45 копейки, до 72,1974... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:52

2021-06-10T13:52

2021-06-10T13:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,49 копейки - до 87,8065 рубля, курс доллара вырос на 11,45 копейки, до 72,1974 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,08 копейки, составив 79,2215 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика