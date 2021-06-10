В "Единой России" выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
14:22 10.06.2021 (обновлено: 15:24 10.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В "Единой России" соболезнуют в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу, и обсуждать судьбу списка от Тувы, который она возглавила по итогам праймериз для последующего выдвижения в Госдуму, сегодня не будут из уважения к памяти, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Ушёл из жизни сильный, светлый человек! Добрая память Ларисе Кужугетовне, она навсегда в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими. Сегодня мы не будем обсуждать судьбу списка из уважения к памяти Ларисе Кужугетовне", - сказал Перминов.
Шойгу ранее победила в предварительном голосовании партии "Единая Россия", набрав около 40 тысяч голосов. Занявший второе место на праймериз в Госдуму от Тувы Аяс Монге набрал 1684 голоса, третье место заняла Елена Берзина с 936 голосами.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР. В Госдуме она является заместителем председателя комитета по контролю и регламенту. В 1977 году закончила Томский мединститут, в 1982 году - ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И.Пирогова.