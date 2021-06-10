https://ria.ru/20210610/er-1736460660.html

В "Единой России" выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

В "Единой России" выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021

В "Единой России" выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

В "Единой России" соболезнуют в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу, и обсуждать судьбу списка от Тувы, который она возглавила по итогам праймериз... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:22

2021-06-10T14:22

2021-06-10T15:24

умерла лариса шойгу

политика

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госдума рф

лариса шойгу

единая россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В "Единой России" соболезнуют в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу, и обсуждать судьбу списка от Тувы, который она возглавила по итогам праймериз для последующего выдвижения в Госдуму, сегодня не будут из уважения к памяти, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.Шойгу ранее победила в предварительном голосовании партии "Единая Россия", набрав около 40 тысяч голосов. Занявший второе место на праймериз в Госдуму от Тувы Аяс Монге набрал 1684 голоса, третье место заняла Елена Берзина с 936 голосами.Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР. В Госдуме она является заместителем председателя комитета по контролю и регламенту. В 1977 году закончила Томский мединститут, в 1982 году - ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И.Пирогова.

https://ria.ru/20210610/shoygu-1736458973.html

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