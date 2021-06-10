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В "Единой России" выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
В "Единой России" выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021
В "Единой России" выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
В "Единой России" соболезнуют в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу, и обсуждать судьбу списка от Тувы, который она возглавила по итогам праймериз... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:22
2021-06-10T15:24
умерла лариса шойгу
политика
россия
госдума рф
лариса шойгу
единая россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В "Единой России" соболезнуют в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу, и обсуждать судьбу списка от Тувы, который она возглавила по итогам праймериз для последующего выдвижения в Госдуму, сегодня не будут из уважения к памяти, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.Шойгу ранее победила в предварительном голосовании партии "Единая Россия", набрав около 40 тысяч голосов. Занявший второе место на праймериз в Госдуму от Тувы Аяс Монге набрал 1684 голоса, третье место заняла Елена Берзина с 936 голосами.Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР. В Госдуме она является заместителем председателя комитета по контролю и регламенту. В 1977 году закончила Томский мединститут, в 1982 году - ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И.Пирогова.
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умерла лариса шойгу, политика, россия, госдума рф, лариса шойгу, единая россия

В "Единой России" выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

14:22 10.06.2021 (обновлено: 15:24 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ
Член Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В "Единой России" соболезнуют в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу, и обсуждать судьбу списка от Тувы, который она возглавила по итогам праймериз для последующего выдвижения в Госдуму, сегодня не будут из уважения к памяти, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Ушёл из жизни сильный, светлый человек! Добрая память Ларисе Кужугетовне, она навсегда в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими. Сегодня мы не будем обсуждать судьбу списка из уважения к памяти Ларисе Кужугетовне", - сказал Перминов.
Шойгу ранее победила в предварительном голосовании партии "Единая Россия", набрав около 40 тысяч голосов. Занявший второе место на праймериз в Госдуму от Тувы Аяс Монге набрал 1684 голоса, третье место заняла Елена Берзина с 936 голосами.
Лариса Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 14:15
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР. В Госдуме она является заместителем председателя комитета по контролю и регламенту. В 1977 году закончила Томский мединститут, в 1982 году - ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И.Пирогова.
 
Умерла Лариса ШойгуПолитикаРоссияГосдума РФЛариса ШойгуЕдиная Россия
 
 
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