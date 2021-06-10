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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210610/eksport-1736444285.html
"Эксп-Проджект" при поддержке РСХБ начинает экспорт продуктов в КНР
"Эксп-Проджект" при поддержке РСХБ начинает экспорт продуктов в КНР - РИА Новости, 10.06.2021
"Эксп-Проджект" при поддержке РСХБ начинает экспорт продуктов в КНР
При поддержке Россельхозбанка и Российского экспортного центра компания "Эксп-Проджект", специализирующаяся на производстве продуктов питания на каждый день,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:51
2021-06-10T12:51
россия-китай: главное
российский экспортный центр
россельхозбанк
китай
экономика
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МОСКВА, 10 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". При поддержке Россельхозбанка и Российского экспортного центра компания "Эксп-Проджект", специализирующаяся на производстве продуктов питания на каждый день, начинает поставки в Китай. На первом этапе экспортный контракт между петербургским торгово-производственным холдингом и китайским дистрибутором включает поставки в КНР мюслей и злаковых батончиков для здорового питания общей стоимостью более 11 миллионов рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка.Экспортный контракт с китайской торговой компанией ТОО "Суйфэньхэ" был заключен в рамках "Экспортного акселератора", совместной программы Россельхозбанка и Российского экспортного центра. РСХБ выступил организатором внешнеторговой сделки, а также оказал консультационную поддержку по регистрации торговых марок на территории Китая и проведению сделки в соответствии с требованиями валютного контроля.По итогам 2020 года Россельхозбанк выдал 429,6 миллиарда рублей на поддержку экспортно-ориентированных компаний. В дополнение к финансовой поддержке экспортеров Россельхозбанк оказывает консультации и подготовку экспортно-ориентированных компаний к выходу на зарубежные рынки.
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российский экспортный центр, россельхозбанк, китай, экономика

"Эксп-Проджект" при поддержке РСХБ начинает экспорт продуктов в КНР

12:51 10.06.2021
 
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяМюсли с кунжутом и кокосовой стружкой
Мюсли с кунжутом и кокосовой стружкой - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Анна Людковская
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МОСКВА, 10 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". При поддержке Россельхозбанка и Российского экспортного центра компания "Эксп-Проджект", специализирующаяся на производстве продуктов питания на каждый день, начинает поставки в Китай.
На первом этапе экспортный контракт между петербургским торгово-производственным холдингом и китайским дистрибутором включает поставки в КНР мюслей и злаковых батончиков для здорового питания общей стоимостью более 11 миллионов рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка.
Экспортный контракт с китайской торговой компанией ТОО "Суйфэньхэ" был заключен в рамках "Экспортного акселератора", совместной программы Россельхозбанка и Российского экспортного центра. РСХБ выступил организатором внешнеторговой сделки, а также оказал консультационную поддержку по регистрации торговых марок на территории Китая и проведению сделки в соответствии с требованиями валютного контроля.
По итогам 2020 года Россельхозбанк выдал 429,6 миллиарда рублей на поддержку экспортно-ориентированных компаний. В дополнение к финансовой поддержке экспортеров Россельхозбанк оказывает консультации и подготовку экспортно-ориентированных компаний к выходу на зарубежные рынки.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссийский экспортный центрРоссельхозбанкКитайЭкономика
 
 
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