https://ria.ru/20210610/eksport-1736444285.html

"Эксп-Проджект" при поддержке РСХБ начинает экспорт продуктов в КНР

"Эксп-Проджект" при поддержке РСХБ начинает экспорт продуктов в КНР - РИА Новости, 10.06.2021

"Эксп-Проджект" при поддержке РСХБ начинает экспорт продуктов в КНР

При поддержке Россельхозбанка и Российского экспортного центра компания "Эксп-Проджект", специализирующаяся на производстве продуктов питания на каждый день,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:51

2021-06-10T12:51

2021-06-10T12:51

россия-китай: главное

российский экспортный центр

россельхозбанк

китай

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/98930/88/989308823_525:501:5616:3364_1920x0_80_0_0_1c5825865d4dd84abf5cf02a1715de67.jpg

МОСКВА, 10 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". При поддержке Россельхозбанка и Российского экспортного центра компания "Эксп-Проджект", специализирующаяся на производстве продуктов питания на каждый день, начинает поставки в Китай. На первом этапе экспортный контракт между петербургским торгово-производственным холдингом и китайским дистрибутором включает поставки в КНР мюслей и злаковых батончиков для здорового питания общей стоимостью более 11 миллионов рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка.Экспортный контракт с китайской торговой компанией ТОО "Суйфэньхэ" был заключен в рамках "Экспортного акселератора", совместной программы Россельхозбанка и Российского экспортного центра. РСХБ выступил организатором внешнеторговой сделки, а также оказал консультационную поддержку по регистрации торговых марок на территории Китая и проведению сделки в соответствии с требованиями валютного контроля.По итогам 2020 года Россельхозбанк выдал 429,6 миллиарда рублей на поддержку экспортно-ориентированных компаний. В дополнение к финансовой поддержке экспортеров Россельхозбанк оказывает консультации и подготовку экспортно-ориентированных компаний к выходу на зарубежные рынки.

https://ria.ru/20210607/oborudovanie-1735979249.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр, россельхозбанк, китай, экономика