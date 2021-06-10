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Первый блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию
Первый блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию - РИА Новости, 10.06.2021
Первый блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию
Министерство энергетики Белоруссии сообщило о подписании акта приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:42
2021-06-10T13:42
белэнерго
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство энергетики Белоруссии сообщило о подписании акта приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.Отмечается, что к работе приемочной комиссии, в состав которой вошли представители минэнерго, МЧС, госстандарта, минстройархитектуры, минприроды, минздрава, МВД, гродненского облисполкома, ГПО "Белэнерго", а также представители российских компаний "АСЭ", "Атомстройэкспорт", "Атомтехэнерго", широко привлекались также профильные специалисты и ученые."Этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ - по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала. В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 миллиарда кВтч электроэнергии", - говорится в сообщении.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых кВт.ч.
https://ria.ru/20210604/belorussiya-1735586518.html
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белэнерго, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, в мире

Первый блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию

13:42 10.06.2021
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство энергетики Белоруссии сообщило о подписании акта приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.
"Десятого июня 2021 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС. Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока", - сообщает пресс-служба минэнерго Белоруссии в Telegram.
Отмечается, что к работе приемочной комиссии, в состав которой вошли представители минэнерго, МЧС, госстандарта, минстройархитектуры, минприроды, минздрава, МВД, гродненского облисполкома, ГПО "Белэнерго", а также представители российских компаний "АСЭ", "Атомстройэкспорт", "Атомтехэнерго", широко привлекались также профильные специалисты и ученые.
"Этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ - по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала. В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 миллиарда кВтч электроэнергии", - говорится в сообщении.
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Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых кВт.ч.
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