https://ria.ru/20210610/ekspluatatsiya-1736454122.html

Первый блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию

Первый блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию - РИА Новости, 10.06.2021

Первый блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию

Министерство энергетики Белоруссии сообщило о подписании акта приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:42

2021-06-10T13:42

2021-06-10T13:42

белэнерго

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство энергетики Белоруссии сообщило о подписании акта приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.Отмечается, что к работе приемочной комиссии, в состав которой вошли представители минэнерго, МЧС, госстандарта, минстройархитектуры, минприроды, минздрава, МВД, гродненского облисполкома, ГПО "Белэнерго", а также представители российских компаний "АСЭ", "Атомстройэкспорт", "Атомтехэнерго", широко привлекались также профильные специалисты и ученые."Этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ - по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала. В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 миллиарда кВтч электроэнергии", - говорится в сообщении.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых кВт.ч.

https://ria.ru/20210604/belorussiya-1735586518.html

https://ria.ru/20210603/belorussiya-1735401492.html

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белэнерго, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, в мире