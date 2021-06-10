https://ria.ru/20210610/ekonomika-1736444009.html

Эксперт рассказала о последствиях санкций для Белоруссии

Эксперт рассказала о последствиях санкций для Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2021

Эксперт рассказала о последствиях санкций для Белоруссии

Возможные широкие экономические санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут чувствительны для экономики республики, Минск должен будет переориентироваться в... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:50

2021-06-10T12:50

2021-06-10T12:50

европарламент

санкции

евросоюз

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Возможные широкие экономические санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут чувствительны для экономики республики, Минск должен будет переориентироваться в экспорте своих товаров на новые рынки, на это потребуется время, считает заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.Депутаты Европейского парламента в четверг проголосуют по проекту резолюции по Белоруссии, в которой призывают немедленно ввести четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии, начать готовить следующий пакет, а также принять самые широкие экономические санкции, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Кроме того, ЕП предлагает рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС.По словам эксперта, нефтепродукты, металлоконструкции, древесина - основные экспортные отрасли Белоруссии, но нужно смотреть, какие конкретно будут введены санкции. "Для Белоруссии ЕС – крупный торговый партнер, в 2020 году, по данным ВТО, доля экспорта в 28 стран ЕС составила 18,7% от всего объёма белорусского экспорта. Но если посмотреть по странам, то в основном это приграничные страны, то есть страны Балтии и Польша, Германия", - обратила внимание аналитик.Самый крупный экспорт по калийным удобрениям у Минска идет в Бразилию, Китай и Индию. "В Европе – это немного Польша Литва, Латвия. Но несопоставимо с этими странами", - указала Кузьмина. Продукты деревообрабатывающей промышленности распределены по разным странам, часть белорусских товаров из этой сферы идет в Германию."Если мы говорим о сталелитейном секторе, то в этой сфере тоже достаточно распределено при учете, что Россия – крупнейший партнер, который потребляет белорусскую продукцию", - заметила эксперт.Что касается нефтепродуктов, то, по словам Кузьминой, конечно, в большей степени из Белоруссии они идут в европейском направлении. "Здесь вопрос в том, какие будут санкции, потому что в нефтепродуктах заинтересована не только Белоруссия, но и та же Германия. Это самый крупный экспортный товар, и он превышает даже сейчас все последующие товарные группы. По нефтепродуктам будет серьезно (влияние)", - считает политолог.Резюмируя, Кузьмина подчеркнула, что в случае принятия в ЕС широких экономических санкций "будет оказано сильное давление на экономику Белоруссии, потому что в документе названы все основные отрасли белорусской экономики".При этом аналитик отметила, что "все-таки европейцы не единственные и, самое главное, в некоторых видах продукции – не самые крупные потребители белорусской продукции"."Нужно будет время на поиск новых рынков сбыта, и для Белоруссии это время и потери в доходах в бюджет. Новыми рынками сбыта могут стать частично страны Азии, Африки, Латинской Америки. Что-то можно переориентировать достаточно быстро. Это будет зависеть от товара", - считает эксперт.Комментируя предложение ЕП отключить Белоруссию от системы SWIFT, Кузьмина отметила, что "это давняя история". "Кроме Ирана от SWIFT никого не отключали. Даже если Белоруссию отключат, то есть китайская, российская платежные системы. Да, они менее распространены, чем SWIFT, но на какое-то время это определенные возможности для Белоруссии", - заключила политолог.

https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736339792.html

https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html

https://ria.ru/20210604/sanktsii-1735706025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, санкции, евросоюз, белоруссия, экономика