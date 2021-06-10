https://ria.ru/20210610/ekonomika-1736417758.html

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Путин оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 10.06.2021

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Все последствия пандемии COVID-19 еще не удалось преодолеть, но экономика восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:11

2021-06-10T11:11

2021-06-10T11:11

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Все последствия пандемии COVID-19 еще не удалось преодолеть, но экономика восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым."К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", - сказал Путин, начиная встречу.Он попросил министра оценить нынешнюю ситуацию в российской промышленности.

https://ria.ru/20210608/ekonomika-1736174579.html

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2021

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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика