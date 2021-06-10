https://ria.ru/20210610/ekonomika-1736417758.html
Путин оценил ситуацию в российской экономике
Путин оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 10.06.2021
Путин оценил ситуацию в российской экономике
Все последствия пандемии COVID-19 еще не удалось преодолеть, но экономика восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:11
2021-06-10T11:11
2021-06-10T11:11
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Все последствия пандемии COVID-19 еще не удалось преодолеть, но экономика восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым."К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", - сказал Путин, начиная встречу.Он попросил министра оценить нынешнюю ситуацию в российской промышленности.
https://ria.ru/20210608/ekonomika-1736174579.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика