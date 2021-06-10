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В Египте рассказали, как готовятся к возвращению россиян на курорты
В Египте рассказали, как готовятся к возвращению россиян на курорты - РИА Новости, 10.06.2021
В Египте рассказали, как готовятся к возвращению россиян на курорты
В Египте выделили миллионы долларов на продвижение страны на иностранных рынках, непривитых сотрудников не будут брать на работу в турсектор, а отелям,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:15
2021-06-10T11:15
2021-06-10T11:15
туризм
куда можно лететь
отдых на море
курорт
туристы
авиарейсы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
хургада
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Египте выделили миллионы долларов на продвижение страны на иностранных рынках, непривитых сотрудников не будут брать на работу в турсектор, а отелям, нарушающим санитарные протоколы, уже выписывают большие штрафы, сообщает АТОР. В Египте на курортах Красного моря уже завершена вакцинация работников сферы гостеприимства. По сообщению местных СМИ, министерство туризма и древностей готовит указ, запрещающий туристическим компаниям, отелям, дайвинг-центрам и другим объектам с августа 2021 года использовать или принимать на работу непривитых сотрудников. Весь туристический персонал в Египте должен пройти полный курс вакцинации до конца июля.В рамках этой кампании работники отелей Каира и Гизы, которых насчитывается около 21 тысячи человек, уже начали получать первую дозу вакцины от коронавируса. В июне прививочная кампания будет запущена на средиземноморском побережье (Александрия, Мерса-Матрух), а также в Верхнем Египте (Луксор и Асуан).Усилен и контроль за отельерами. Минтуризма Египта объявило о создании "секретных комитетов" для проведения тайных проверок гостиниц и ресторанов на предмет соблюдения санитарных протоколов.За месяц проверяющие выявили нарушения в 25 отелях Хургады, Южного Синая и Каира. В египетской столице протокол не соблюдали 17 ресторанов. Все объекты-нарушители оштрафованы. По информации Минтуризма, "секретные комитеты" продолжат свою работу.Готовится страна и к масштабной рекламной кампании. Ее стратегию обнародуют в июле и запустят в сентябре. Бюджет будущей промо-акции уже назван: на продвижение отдыха в Египте в ближайшие три года потратят 20 миллионов долларов. Кампания будет нацелена на основные рынки, среди которых названа и Россия. Здесь специальную рекламную кампанию организуют, как только возобновиться авиасообщение с курортами.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, отдых на море, курорт, туристы, авиарейсы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, гиза, египет, отдых
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
В Египте выделили миллионы долларов на продвижение страны на иностранных рынках, непривитых сотрудников не будут брать на работу в турсектор, а отелям, нарушающим санитарные протоколы, уже выписывают большие штрафы, сообщает
АТОР.
В Египте на курортах Красного моря уже завершена вакцинация работников сферы гостеприимства. По сообщению местных СМИ, министерство туризма и древностей готовит указ, запрещающий туристическим компаниям, отелям, дайвинг-центрам и другим объектам с августа 2021 года использовать или принимать на работу непривитых сотрудников. Весь туристический персонал в Египте должен пройти полный курс вакцинации до конца июля.
В рамках этой кампании работники отелей Каира и Гизы, которых насчитывается около 21 тысячи человек, уже начали получать первую дозу вакцины от коронавируса. В июне прививочная кампания будет запущена на средиземноморском побережье (Александрия, Мерса-Матрух), а также в Верхнем Египте (Луксор и Асуан).
Усилен и контроль за отельерами. Минтуризма Египта объявило о создании "секретных комитетов" для проведения тайных проверок гостиниц и ресторанов на предмет соблюдения санитарных протоколов.
За месяц проверяющие выявили нарушения в 25 отелях Хургады, Южного Синая и Каира. В египетской столице протокол не соблюдали 17 ресторанов. Все объекты-нарушители оштрафованы. По информации Минтуризма, "секретные комитеты" продолжат свою работу.
Готовится страна и к масштабной рекламной кампании. Ее стратегию обнародуют в июле и запустят в сентябре. Бюджет будущей промо-акции уже назван: на продвижение отдыха в Египте в ближайшие три года потратят 20 миллионов долларов. Кампания будет нацелена на основные рынки, среди которых названа и Россия. Здесь специальную рекламную кампанию организуют, как только возобновиться авиасообщение с курортами.