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Госинспекция расследует ДТП с автобусом на Урале
Госинспекция расследует ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 10.06.2021
Госинспекция расследует ДТП с автобусом на Урале
Государственная инспекция труда расследует ДТП с автобусом в Свердловской области, где погибли шесть сотрудников комбината "Электрохимприбор" (входит в... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:09
2021-06-10T16:09
2021-06-10T16:09
наезд автобуса на остановку в свердловской области
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Государственная инспекция труда расследует ДТП с автобусом в Свердловской области, где погибли шесть сотрудников комбината "Электрохимприбор" (входит в "Росатом"), сообщили журналистам в инспекции."В связи с произошедшим несчастным случаем на территории промышленной площадки ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" в Свердловской области сформирована комиссия по расследованию группового несчастного случая. Комиссию возглавляет руководитель территориального органа Роструда, который находится на месте происшествия. По имеющейся информации в результате наезда автобуса пострадали 11 человек: 6 погибли, 5 госпитализированы", - говорится в сообщении.Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор предприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД уточнили, что травмы получили пять человек. По данным территориального Центра медицины катастроф, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, федеральная служба по труду и занятости (роструд), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", свердловская область, происшествия