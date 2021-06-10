https://ria.ru/20210610/dtp-1736487047.html

Госинспекция расследует ДТП с автобусом на Урале

Госинспекция расследует ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 10.06.2021

Госинспекция расследует ДТП с автобусом на Урале

Государственная инспекция труда расследует ДТП с автобусом в Свердловской области, где погибли шесть сотрудников комбината "Электрохимприбор" (входит в... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:09

2021-06-10T16:09

2021-06-10T16:09

наезд автобуса на остановку в свердловской области

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

свердловская область

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Государственная инспекция труда расследует ДТП с автобусом в Свердловской области, где погибли шесть сотрудников комбината "Электрохимприбор" (входит в "Росатом"), сообщили журналистам в инспекции."В связи с произошедшим несчастным случаем на территории промышленной площадки ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" в Свердловской области сформирована комиссия по расследованию группового несчастного случая. Комиссию возглавляет руководитель территориального органа Роструда, который находится на месте происшествия. По имеющейся информации в результате наезда автобуса пострадали 11 человек: 6 погибли, 5 госпитализированы", - говорится в сообщении.Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор предприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД уточнили, что травмы получили пять человек. По данным территориального Центра медицины катастроф, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736412500.html

свердловская область

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наезд автобуса на остановку в свердловской области, федеральная служба по труду и занятости (роструд), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", свердловская область, происшествия