https://ria.ru/20210610/dtp-1736423295.html
Медики рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Урале
Медики рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Урале - РИА Новости, 10.06.2021
Медики рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Урале
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:31
2021-06-10T11:31
2021-06-10T11:31
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
свердловская область
лесной
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости главный врач территориального Центра медицины катастроф Виктор Попов.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шестеро погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек.Как уточнил агентству заместитель главврача по медчасти Иван Фролов, в Лесном работают четыре реанимационные бригады территориального Центра медицины катастроф, пострадавших готовят к транспортировке. Он добавил, что всех пятерых пострадавших доставят в Центральную городскую клиническую больницу №23 в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, свердловская область, лесной, екатеринбург, происшествия