https://ria.ru/20210610/dtp-1736423295.html

Медики рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Урале

Медики рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Урале - РИА Новости, 10.06.2021

Медики рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Урале

Трое пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:31

2021-06-10T11:31

2021-06-10T11:31

наезд автобуса на остановку в свердловской области

россия

свердловская область

лесной

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736407518_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1947290d8f2dd6c981f67c488c62b6e2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости главный врач территориального Центра медицины катастроф Виктор Попов.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шестеро погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек.Как уточнил агентству заместитель главврача по медчасти Иван Фролов, в Лесном работают четыре реанимационные бригады территориального Центра медицины катастроф, пострадавших готовят к транспортировке. Он добавил, что всех пятерых пострадавших доставят в Центральную городскую клиническую больницу №23 в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html

россия

свердловская область

лесной

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, свердловская область, лесной, екатеринбург, происшествия