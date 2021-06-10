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Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 10.06.2021
Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесное Свердловской области, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:39
2021-06-10T10:39
наезд автобуса на остановку в свердловской области
свердловская область
лесной
озерск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесное Свердловской области, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шестеро погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.По его словам, пострадавших вертолетами направят в профильные клиники."В Лесной вылетели три вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы. Четверых - в клиники Екатеринбурга и одного - в Озерск, что в Челябинской области", - отметил Горелых.
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, свердловская область, лесной, озерск, происшествия

Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

10:39 10.06.2021
 
© СУ СК по Свердловской областиДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области. Кадр видео
ДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области. Кадр видео
© СУ СК по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесное Свердловской области, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шестеро погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Представители МВД личности погибших и пострадавших уже установили. Среди погибших – три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и три мужчины 1963, 1977, 1959 годов рождения. В аварии пострадали четыре женщины 1997,1957, 1970, 1967 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал Горелых.
По его словам, пострадавших вертолетами направят в профильные клиники.
Лесной вылетели три вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы. Четверых - в клиники Екатеринбурга и одного - в Озерск, что в Челябинской области", - отметил Горелых.
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Наезд автобуса на остановку в Свердловской областиСвердловская областьЛеснойОзерскПроисшествия
 
 
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