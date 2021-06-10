https://ria.ru/20210610/dtp-1736412081.html

Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 10.06.2021

Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесное Свердловской области, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:39

2021-06-10T10:39

2021-06-10T10:39

наезд автобуса на остановку в свердловской области

свердловская область

лесной

озерск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесное Свердловской области, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шестеро погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.По его словам, пострадавших вертолетами направят в профильные клиники."В Лесной вылетели три вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы. Четверых - в клиники Екатеринбурга и одного - в Озерск, что в Челябинской области", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html

свердловская область

лесной

озерск

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наезд автобуса на остановку в свердловской области, свердловская область, лесной, озерск, происшествия