Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
© СУ СК по Свердловской областиДТП с автобусом, наехавшим на остановку, в Свердловской области. Кадр видео
© СУ СК по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесное Свердловской области, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шестеро погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Представители МВД личности погибших и пострадавших уже установили. Среди погибших – три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и три мужчины 1963, 1977, 1959 годов рождения. В аварии пострадали четыре женщины 1997,1957, 1970, 1967 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал Горелых.
По его словам, пострадавших вертолетами направят в профильные клиники.
"В Лесной вылетели три вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы. Четверых - в клиники Екатеринбурга и одного - в Озерск, что в Челябинской области", - отметил Горелых.