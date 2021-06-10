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Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 10.06.2021
Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
Шесть погибших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области были работниками комбината "Электрохимприбор" (ФГУП, входит в "Росатом"), сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:07
2021-06-10T09:19
наезд автобуса на остановку в свердловской области
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Шесть погибших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области были работниками комбината "Электрохимприбор" (ФГУП, входит в "Росатом"), сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как информировали РИА Новости в пресс-службе МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже ГИБДД уточнила, что травмы получили пять человек, все они, как и погибшие, были пешеходами и шли на работу на местное предприятие.Она уточнила, что решение о размере материальной помощи семьям погибших примут в ходе работы комиссии.
свердловская область
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", свердловская область, происшествия

Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале

08:07 10.06.2021 (обновлено: 09:19 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Шесть погибших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области были работниками комбината "Электрохимприбор" (ФГУП, входит в "Росатом"), сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как информировали РИА Новости в пресс-службе МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже ГИБДД уточнила, что травмы получили пять человек, все они, как и погибшие, были пешеходами и шли на работу на местное предприятие.
"В 7.20 (5.20 мск) рейсовый автобус на скорости въехал на территорию промышленной площадки комбината. Шесть работников комбината "Электрохимприбор" погибли. Сейчас на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям", - сказала собеседница агентства, отметив, что предприятие сейчас работает штатно.
Она уточнила, что решение о размере материальной помощи семьям погибших примут в ходе работы комиссии.
 
Наезд автобуса на остановку в Свердловской областиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Свердловская областьПроисшествия
 
 
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