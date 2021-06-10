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Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале

Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 10.06.2021

Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале

Шесть погибших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области были работниками комбината "Электрохимприбор" (ФГУП, входит в "Росатом"), сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:07

2021-06-10T08:07

2021-06-10T09:19

наезд автобуса на остановку в свердловской области

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Шесть погибших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области были работниками комбината "Электрохимприбор" (ФГУП, входит в "Росатом"), сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как информировали РИА Новости в пресс-службе МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже ГИБДД уточнила, что травмы получили пять человек, все они, как и погибшие, были пешеходами и шли на работу на местное предприятие.Она уточнила, что решение о размере материальной помощи семьям погибших примут в ходе работы комиссии.

свердловская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд автобуса на остановку в свердловской области, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", свердловская область, происшествия