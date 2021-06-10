https://ria.ru/20210610/dtp-1736393905.html

В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.06.2021

В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

ГИБДД Свердловской области уточнила РИА Новости число пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной: травмы получили пять человек, двое – в тяжелом состоянии. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T07:40

2021-06-10T07:40

2021-06-10T07:47

екатеринбург

наезд автобуса на остановку в свердловской области

россия

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. ГИБДД Свердловской области уточнила РИА Новости число пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной: травмы получили пять человек, двое – в тяжелом состоянии.Утром в четверг служебный автобус из-за отказа тормозов въехал в остановку, на которой его ждали рабочие. Как ранее информировали РИА Новости в пресс-службе МВД региона, в происшествии шесть человек погибли, еще 15 пострадали.Департамент информационной политики региона заявил, что пострадавшие будут распределены по областным больницам, за ними вылетели вертолеты медицины катастроф.

https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, свердловская область, происшествия